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一带一路研究学术研讨会为一带一路建设提供更高水平智力支持

2021年09月13日13:44 | 来源：人民网-国际频道
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一带一路研究学术研讨会为一带一路建设提供更高水平智力支持

人民网讯 9月12日，“一带一路”研究学术研讨会在中国科学院地理科学与资源研究所举行。此次研讨会由中国科学院地理科学与资源研究所、中国人民大学重阳金融研究院、中国社会科学院亚太与全球战略研究院、清华大学“一带一路”战略研究院、北京大学区域与国别研究院、北京师范大学一带一路学院和北京第二外国语学院中国“一带一路”战略研究院共同主办，中国地理学会“一带一路”研究分会协办。

“一带一路”国际科学组织联盟主席、中科院院士白春礼，国际区域研究协会副主席、中科院院士陆大道，国家发改委社会发展司司长欧晓理等50多位知名学者与会并分别做了致辞、主旨报告与分论坛发言。

中科院地理科学与资源研究所副所长刘卫东指出，当前，国内从事“一带一路”研究的高校、研究机构众多，但相互之间鲜少进行规模性的学术交流。在这种背景下，建立“一带一路”研究学术共同体，搭建相互交流的学习平台十分迫切。

刘卫东表示，此次研讨会有利于通过帮助“一带一路”研究单位相互了解、相互促进、相互碰撞，为“一带一路”建设提供更高水平的智力支持。希望通过此平台促进学界间的互动、交流与合作，最终形成“一带一路”研究常态化交流机制。

在主题报告环节，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文就“为什么要设立‘一带一路学’”为主题的学术报告引起在场学者的强烈共鸣。此外，30多家机构主要代表也做了深度交流。

一批长期从事“一带一路”研究的学者以及“一带一路”建设的实践者倡议发起成立“一带一路”研究会，希望把大家的力量拧成一股绳，不断深化“一带一路”研究，加快提升“一带一路”学术话语权，推动“一带一路”建设高质量发展。

 

(责编：燕勐、常红)

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