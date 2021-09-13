新华社开普敦9月12日电 通讯：花季旅游为疫情下的南非旅游业添暖意

新华社记者吕天然

正值南非冬末春初，位于该国西部、途经两个省份的“鲜花大道”迎来花季，吸引大量当地游客前去赏花，为备受疫情打击的南非旅游业增添暖意。

疫情期间，“封城”及旅行限制对南非旅游业造成沉重打击。统计数据显示，外国旅客抵达人次从2019年的1580万锐减至2020年的500万，外国游客人次也从2019年的1020万降至2020年的280万。

虽然国际旅游仍难恢复至原先水平，但今年南非本地游客的赏花热情高涨，给“鲜花大道”沿途旅游业带来短期复苏。

根据南非多家官方旅游机构认可的“鲜花大道”路线图，“鲜花大道”主路线全长700多公里，从南非西北角靠近北方邻国纳米比亚的纳马夸兰地区向南延伸至西南部旅游城市开普敦，沿途分布着国家公园、自然保护区和城镇。在8月初至9月的花季期间，“鲜花大道”沿途各地野花盛开，形成色彩斑斓的“花海”。

游客安德烈·范德内维8月底专程从1200多公里外的南非第一大城市约翰内斯堡赶到北开普省的纳马夸国家公园看花。已经头发花白的他手持相机，和夫人漫步在穿过橙色花海的小径上。“这里的野花很集中，但我没想到能看到这么多品种的野花。”他说。

公园经理费拉迪·许内告诉新华社记者，因新冠防疫措施，公园去年一度闭园，但去年8月初重新开放后，游客数量“出乎意料地和2019年同期几乎一样”。新冠疫情对公园唯一的影响就是外国游客少了。

今年花季期间，公园住宿营地和附近村庄民宿的生意也很好。

在西开普省的克兰威廉小镇，花季也是当地旅游业最忙碌的季节。克兰威廉旅游行业组织营销负责人萨内特·史坦德告诉新华社记者，尽管有新冠疫情，当地旅游业去年和今年花季的生意“格外好”，近日有一天甚至出现整个小镇客房全部订满的情况。虽然外国游客因疫情取消了行程，南非本地散客的数量却“令人感到惊喜”。

主管西开普省经济发展和旅游厅等部门的官员戴维·迈尼耶说，在国际旅行仍受疫情影响的情况下，国内游客是西开普省旅游业复苏的关键。

随着春季来临，备受疫情打击的南非旅游和餐饮业有望开始好转。迈尼耶说，政府将竭尽所能采取措施，确保旅游业在夏季迎来高峰。

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