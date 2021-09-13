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以色列外长提出重建加沙地带计划

2021年09月13日13:26 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷9月12日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列外交部长拉皮德12日提出一项重建加沙地带的计划，该计划将提交以色列内阁审议。

拉皮德12日在一个会议上说，以色列自从2005年撤出加沙地带后，对这一地区实施的政策是限制人员和货物流动。这一做法并未有效阻止加沙地带武装组织对以色列发动袭击，应对加沙地带实施“经济换安全”政策，这“将会为以色列和加沙地带边境带来稳定”。

拉皮德提出的重建加沙地带计划分为两个阶段：第一阶段是恢复加沙地带的电力、医疗系统和交通设施。在这一阶段，巴勒斯坦民族权力机构将恢复对加沙地带各个口岸的控制；第二阶段在加沙地带实施大规模基础设施项目，包括建立工业区、将加沙地带与约旦河西岸连接起来、鼓励海外投资等。巴勒斯坦民族权力机构将重新完全控制加沙地带。

拉皮德指出，这并不代表以色列将与控制加沙地带的巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）谈判，以色列认为巴勒斯坦人民的代表是巴民族权力机构，而非哈马斯。他说，这一计划将在巴民族权力机构以及埃及等地区国家共同参与下完成。

拉皮德说，他将把这一计划提交内阁审议。以色列总理贝内特和国防部长甘茨已经对计划表示支持。他也已经与美国国务卿布林肯、俄罗斯外交部长拉夫罗夫以及埃及和欧盟相关人士讨论了这项计划。

2005年，以色列撤离加沙地带，结束对加沙地带长达38年的占领。2007年，哈马斯夺取加沙地带实际控制权，以方开始对当地实施全面封锁，严格控制人员和物资出入。

(责编：刘叶婷、崔越)

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