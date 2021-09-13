新华社约翰内斯堡9月12日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨12日发表全国电视讲话，宣布从13日起将封城等级下调为2级，并呼吁民众尽快接种新冠疫苗。

他说，尽管第三波新冠疫情尚未结束，但最近几周的确诊病例数持续下降。上周的日平均新增确诊病例数较前一周下降了29%，较两周前下降了48%。因此，政府决定从13日起将封城等级从3级降为2级。2级期间，宵禁时间为夜间11时至凌晨4时，室内聚会人数上限为250人，室外聚会人数上限为500人。餐厅和商铺的售酒时间也有所延长。

拉马福萨再次呼吁民众尽快接种新冠疫苗。他说，西开普省的临床数据显示，60岁以上老人中，96%因新冠住院和98%因新冠死亡的人都没有接种疫苗。其他省的情况也大致相同。而接种疫苗的人即使感染病毒，症状也相对较轻，死亡率更是大大降低。

他说，当前该国超过700万人完成了全部免疫程序。尽管全国范围内疫苗接种站点的数量已经超过3000个，每接种一百万剂疫苗所花费的时间也缩短到4至5天，但这一速度还远远不够。他再次强调，所有在南非的人士无论国籍均可免费接种新冠疫苗。

南非是目前非洲新冠疫情最严重的国家，截至12日累计确诊超过285.8万例，累计死亡近8.5万例。

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