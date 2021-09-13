新华社联合国9月12日电（记者王建刚）9月12日是联合国南南合作日。联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞，呼吁深化国际合作，以有效应对全球健康危机，减少贫困和不平等，实现可持续发展目标并避免发生气候灾难。

古特雷斯说：“新冠疫情是当今世界所面临的最复杂现实挑战，它正破坏我们在社会、经济和环境方面来之不易的成就。在这个困难时期，事实一再证明，支撑南南合作的团结精神对发展中国家至关重要。”

古特雷斯表示，在整个疫情期间，全球南方国家分享了它们的知识和资源，以有效应对疫情并实现从疫情中复苏。各国应努力“建设包容和有韧性的社会，赋能妇女和青年，依靠数字化、绿色和蓝色倡议，发展壮大可持续金融”。

古特雷斯指出，南南合作和三方合作为人类共同面临的挑战提供了具体的解决方案。“联合国将继续支持这些努力，包括利用好联合国全系统南南合作和三方合作促进可持续发展战略。”

2003年12月，联大通过决议，宣布从2004年起将每年的12月19日定为联合国南南合作日。2011年12月22日，联大决定，从2012年起将联合国南南合作日的纪念日期改为9月12日，以纪念1978年的这一天联合国发展中国家间技术合作大会通过《布宜诺斯艾利斯行动计划》。

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