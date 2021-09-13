人民网里约热内卢9月12日电 （记者吴杰）9月12日，首届“汉语桥”世界小学生中文秀哥伦比亚“小米杯”云大赛颁奖典礼举行，中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥伦比亚教育部部长安古洛、哥伦比亚文化部副部长帕蒂娅以视频方式共同出席并致辞。中哥政界、商界、学界代表及中小学师生共2000多人通过多家直播平台出席线上颁奖典礼。

蓝虎大使致辞。中国驻哥伦比亚使馆供图

中国驻哥伦比亚大使蓝虎表示，今年“汉语桥”首次举办世界小学生中文秀，为小学生提供了展示中文能力的舞台，将大大激发小朋友们学习汉语的热情。来自哥伦比亚孔子学院和孔子课堂的小朋友们克服疫情影响，坚持网课学习，用自己稚嫩的声音、朴素的情感，表达了对中国、对汉语的热爱。“汉语桥”已成为连接中哥的友谊之桥！

哥伦比亚教育部部长安古洛致辞。中国驻哥伦比亚使馆供图

哥伦比亚教育部部长安古洛表示，哥教育部与中国驻哥伦比亚大使馆共同举办2021年首届“小米杯”“汉语桥”小学生中文秀，意义重大。“汉语桥”为培养哥伦比亚具有世界眼光、国际视野的新一代提供了最佳平台。

哥伦比亚文化部副部长帕蒂娅致辞。中国驻哥伦比亚使馆供图

哥伦比亚文化部副部长帕蒂娅表示，首届“小米杯”“汉语桥”小学生中文秀，为两国青少年架起了一座相互学习、彼此了解的友谊之桥，为培养新一代具有多元文化的高素质双语人才搭建了一座未来之桥。

此次“汉语桥”大赛共邀请了两国政界、商界及学界的30位名流担任评委，汉语桥俱乐部波哥大站、哥中友协、哥伦比亚三所孔院、五所孔子课堂及各友好单位联合承办，500多名5岁至14岁的在校学生以“快乐中文”为题，参加了各校选拔赛。小朋友们通过演讲、歌曲、武术、演奏、绘画、厨艺等形式展示自己的汉语水平和中华才艺。由江苏省文旅厅提供的南京小红花艺术团的精彩演出将颁奖典礼推向高潮。

参与决赛的部分选手。中国驻哥伦比亚使馆供图

最后，来自麦德林孔院的佛朗哥、威尔蒙学校孔子课堂的海迈、大不列颠王国学校孔子课堂的萨纳布里亚分别获得冠、亚、季军。其中，佛朗哥自疫情前随父母赴华旅游后，就深深爱上了中国，开始学习汉语，渴望长大后到中国留学，将中国的先进经验带回哥伦比亚。 海迈看到本校历届大哥哥大姐姐在汉语桥中学生大赛中取得优异成绩后，有的如愿申请到上海交大等留学名额，有的赴华学习一年汉语后继续在华深造， 有的留学后在上海成家立业， 有的回哥就职中资企业，这使他大受鼓舞，立志学好汉语，走遍天下。

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