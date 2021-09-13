人民网约翰内斯堡9月11日电 （记者闫韫明）9月10日，中国科兴新冠疫苗在南非启动儿童临床试验并接种首位志愿者。驻南非使馆沈龙公参、南非医学研究理事会首席执行官格兰达·格雷教授、南非卫生部临床研究负责人姆缇维、塞法科·马克加托健康科学大学校长姆巴缇教授以及中国科兴公司临床研究总监曾钢博士、科兴公司南非合作伙伴Numolux集团董事长希尔顿·克雷恩等通过线上或线下方式出席仪式并致辞。

沈龙公参表示，开展抗疫国际合作是当务之急，确保疫苗得到公平合理分配至关重要。中南高度重视新冠疫苗合作。近期，科兴新冠疫苗已获批在南非附条件紧急使用并被纳入南非国家新冠疫苗接种计划中。这次科兴新冠疫苗在南非开展儿童临床试验，也是两国在金砖国家合作框架下建设疫苗研发中心的一项重要内容。沈龙公参感谢Numolux集团对中南新冠疫苗合作做出的积极贡献，祝愿临床试验取得圆满成功，相信科兴疫苗将很快落地南非，助力南非抗击并最终战胜疫情。

格雷教授指出，儿童临床试验和疫苗接种是战胜疫情的重要组成部分。数据证明，科兴新冠疫苗安全高效。南非医学研究理事会愿积极支持科兴新冠疫苗在南开展儿童临床试验，期待尽快在南接种计划中使用科兴疫苗，尤其是用于儿童接种。姆缇维表示，南非卫生部对科兴新冠疫苗儿童临床试验表示欢迎，相信该试验将有助于南非早日实现为70%人口接种新冠疫苗的目标。

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