美国媒体10日报道，美军所称8月29日在阿富汗首都喀布尔空袭致死的“伊斯兰国”人员实际是美国一家民间组织的当地雇员，车上所谓的爆炸物实际是一些装满水的水桶，空袭造成包括多名儿童在内的10名平民死亡而不是美方宣称的3人。

美国国防部回应称“仍在评估”那次空袭的结果，但仍坚称空袭“基于可靠情报”。

【“看着像”就炸】

美军中央司令部发言人8月29日宣布，美军无人机当天在喀布尔空袭一辆汽车，解除了“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。一些美方官员称，汽车载有炸药和自杀式爆炸袭击者，对喀布尔机场构成“迫在眉睫的威胁”。

然而，美国《纽约时报》采访死者亲属和同事，并分析监控摄像头所拍摄视频后报道，被美国列为空袭目标的实际并非“伊斯兰国”成员，而是总部位于美国加利福尼亚州的一家“援助组织”的阿富汗籍雇员，名为扎玛赖·艾哈迈迪。

艾哈迈迪40岁出头，是电气工程师，2006年起为这家美国组织工作，家住喀布尔机场附近。空袭当天早上，他照常开车出门上班，途中在多个地点停留，接上同事，并从该组织当地主管的家取了一台便携电脑带至办公室。下午下班后，他驾车送多名同事回家，然后返回家中，刚把车开进院子就遭美军无人机发射的“地狱火”导弹击中。

下班前，由于家里停水，他在工作地点用容器接水，放在车上，准备带回家。《纽约时报》发布的监控视频显示，一名保安帮艾哈迈迪用水龙带给多个塑料桶灌满水。“我给那些桶灌了水，帮他把它们装进后备厢。”这名保安说。

报道援引多名美国官员的话说，一辆白色小轿车驶离距喀布尔机场大约5公里的一座房屋后，就被一架盘旋在喀布尔上空的“MQ-9”型“死神”无人机盯上。美方认为这处建筑是“伊斯兰国”据点。这些官员称，美方截获“据点”中人员与驾车人的通话内容，前者指示后者前往多个地点。美方并不清楚驾车人的具体身份，但最终“确信”这辆汽车及驾车人对喀布尔机场构成“迫在眉睫”的威胁，一名“战术指挥官”下令除掉目标。大约16时50分，“死神”发射一枚“地狱火”导弹。

这些官员称，尽管这辆汽车当时处于房屋密集的居民区，无人机操控人员迅速扫视无人机传回的现场画面，只看见一名成年男子走向这辆车，因而“合理断定”空袭不会导致妇女儿童等非作战人员死亡。

搭乘艾哈迈迪汽车的同事说，艾哈迈迪当天的行动轨迹与平常的上班日并无不同，且汽车后备厢里只有水桶，没有炸药。

【“全都是无辜者”】

美军起初声称没有平民在空袭中伤亡，稍后又说可能导致3名平民死亡。不过，多家媒体先前援引目击者和死者亲属的话报道，空袭导致一个家庭多人死亡，包括儿童。

《纽约时报》援引艾哈迈迪亲属的话报道，艾哈迈迪及其家族成员共计10人在空袭中死亡，其中多数是儿童。

艾哈迈迪的亲属回忆，艾哈迈迪把车开进院子，他的侄子上前帮忙搬水，孩子们也高兴地上前迎接。汽车尚未熄火，就传出一声巨响，窗户玻璃四溅，血肉横飞。

亲属们说，艾哈迈迪已经申请前往美国，他的侄子曾为美国军方服务，也申请赴美，且打算近期与未婚妻结婚，把她也带往美国。“他们所有人都是无辜的，”艾哈迈迪的兄弟艾马尔说，“你说他是‘伊斯兰国’（成员），可他一直在为美国人工作。”

美军参谋长联席会议主席马克·米利等军方官员先前为空袭的正当性辩护，称汽车被炸毁后发生二次爆炸，显示车上装载了大量炸药。

但《纽约时报》报道，现场没有证据显示发生了二次爆炸。一些观看了视频和照片的专家认为，证据明确显示现场遭一枚导弹击中，但从多种迹象判断，现场只有一次爆炸产生的冲击波。曾在英国军队服役的安全专家克里斯·科布-史密斯说：“用于确定这是合理目标的情报或技术的可信度严重成疑。”

就《纽约时报》的报道，美国国防部发言人约翰·柯比告诉俄罗斯卫星通讯社，美军中央司令部“仍在评估”那次空袭的结果，目前暂不发表评论。他重申，那次空袭“基于可靠情报”发动，“我们仍然相信”，它消除了驻守喀布尔机场美军面临的“迫在眉睫的威胁”。

喀布尔机场外8月26日发生自杀式炸弹袭击，造成美军13人死亡、18人受伤，另有至少170名阿富汗人死亡。“伊斯兰国”宣称发动这次袭击，美军随后发起空袭，以阻止更多袭击。据当时在现场的一些阿富汗人说，机场发生炸弹袭击后，美军向人群开枪。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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