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美国亚特兰大动物园多只猩猩感染新冠病毒

2021年09月13日08:44 | 来源：新华网
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美国亚特兰大动物园多只西非低地大猩猩新冠病毒检测结果呈阳性。

美联社11日援引动物园声明报道，工作人员发现多只西非低地大猩猩出现轻咳、流鼻涕、食欲减退症状，随即采集它们的粪便、鼻腔和口腔样本，送到佐治亚大学阿森斯兽医学诊断实验所和位于艾奥瓦州埃姆斯的国家兽医学实验所检测。

佐治亚大学阿森斯兽医学诊断实验所检测结果呈阳性，国家兽医学实验所检测结果仍待确定。

动物园方面没有说明感染大猩猩的数量。不过，据《亚特兰大宪法日报》报道，共有13只大猩猩新冠病毒检测结果呈阳性。亚特兰大动物园说，准备让园中分属4个群体的总计20只西非低地大猩猩都接受病毒检测。

《亚特兰大宪法日报》报道说，4个大猩猩群体中均有大猩猩出现感染症状，病毒可能来自一名无症状感染工作人员。这名工作人员后来接受新冠病毒检测，结果呈阳性。她之前接种过疫苗，而且在照看大猩猩时穿戴全套防护用具。

亚特兰大动物园已经为婆罗洲猩猩、苏门答腊猩猩、苏门答腊虎等动物接种动物用新冠疫苗，计划也给西非低地大猩猩接种疫苗。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、崔越)

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