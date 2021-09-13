新华社金边9月12日电（记者毛鹏飞）当地时间2021年9月12日，柬埔寨首相洪森同正在访柬的国务委员兼外长王毅在金边共同出席中国政府援柬体育场项目交接仪式，柬副首相兼外交大臣布拉索昆等政府各部委官员参加，柬全国电视直播。

洪森即席发表长篇致辞，列举大量事实强调中国是柬最可信赖和依靠的兄长，柬中已成为铁杆朋友。柬国家体育场正式落成，是柬中铁杆友谊结出的又一硕果，有利于柬体育事业发展，有利于柬大众体育普及，还将直接服务柬主办2023年东南亚运动会。柬埔寨政府和人民向中国共产党、中国政府和中国人民致以衷心的感谢。

洪森说，中方帮助柬建设道路、桥梁、电力等基础设施的事例不胜枚举，我们正迎来柬中铁杆友谊的收获季节。正是得益于中方提供的新冠疫苗，柬才成为疫苗接种率最高的国家之一，疫情病亡率非常低，有效保护了柬人民生命健康，也为柬经济复苏提供了有力支撑。

洪森表示，有些人总戴着有色眼镜看待柬埔寨，对柬中友好关系指指点点。柬奉行和平共处和中立原则，希望同所有国家交好，不想与任何人为敌，并不拒绝任何国家帮忙。但中国为柬经济社会发展作出的贡献没有任何国家可以替代，这是最基本的事实。柬埔寨不依靠中国，还能依靠谁？柬中友谊已经传承了数百年。中国领导人讲究国家不分大小一律平等，非常尊重柬埔寨。柬将始终恪守一个中国原则，不断深化柬中全面战略合作伙伴关系。任何外部恐吓、诱拉都不会动摇柬发展对华合作的决心。柬中两国老一辈领导人结下的深厚友谊后继有人。

王毅也应邀即席简短致辞，表示中国援柬体育场是迄今对外援助规模最大、等级最高的体育场，是中柬友好合作的真实写照，将成为象征中柬友谊的又一个重要地标。柬埔寨人民可以在这里强健体魄，体育健儿在这里训练备战，争取在2023年东南亚运动会上创造佳绩。中国愿支持像柬埔寨这样的亲密友好近邻加快发展，实现振兴。中柬两国政府和人民要共同努力，将中柬命运共同体的航船驶向更加光明的未来，迎接更加美好的明天。

中国援柬体育场项目于2017年8月开工建设，2021年5月竣工。体育场整体呈帆船造型，设计吸收了古代吴哥窟建筑工艺精髓，同时使用中方自主研发的一流工艺技术，实现了绚丽多姿的高棉文化同中国“大国工匠”精神交相辉映的完美融合。

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