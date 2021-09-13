本报记者 李 蕊

粮安天下，农稳社稷。粮食安全事关人类生存，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径。9月9日至11日，在山东省济南市举办的国际粮食减损大会上，来自50多个国家及国际组织、企业、非政府组织的300多名代表围绕“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”主题展开深入交流。

时间拨回到去年11月。在二十国集团领导人第十五次峰会上，中方提出倡议，适时召开国际粮食减损大会。时隔不到一年，国际粮食减损大会举办。习近平主席向大会致贺信：“希望各方以此次大会为契机，携手合作，落实2030年可持续发展议程，为实现零饥饿、零贫困目标贡献力量，为维护世界粮食安全、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”

当前，因新冠肺炎疫情和气候变化等因素，全球粮食安全面临前所未有的压力，粮食损失和浪费是全球共同面临的挑战。据联合国粮农组织统计，从收获到零售各环节全球粮食损失率达14%，零售、餐饮和消费环节浪费率达17%，年损失达4000亿美元，相当于12.6亿人口一年的口粮。2020年，全球共有7.2亿到8.11亿人口面临饥饿威胁，近1/3人口无法获得充足食物与营养。“如果单纯增加产量而不解决浪费问题，无法解决人口饥饿问题。”国际农业发展基金驻华代表马泰奥表示。

重重挑战之下，如何加快步伐，切实减少世界粮食损耗？

宁流千滴汗，不坏一粒粮。推进粮食全链条节约减损，当牢牢抓实生产、产后、消费等各个环节。在“生产过程减损”主题论坛上，中国农业科学院国际合作局局长张亚辉总结了中外9位嘉宾的发言：“各国应进一步加强政策支持，推动形成有利于节粮减损的制度和环境，着力提供更多绿色节粮减损技术和管理模式，相互学习借鉴生产过程节粮减损的成功经验。”

产后环节，大有可为。国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司副司长张成志介绍，要着重从粮食收购、仓储、物流等产后环节推进节约减损，加强节粮减损宣传和交流，同时推动节粮减损科技创新，推广应用相关成果。

未来，“科技赋能”将成为产后减损的重要标签。电子测温、内环流控温、智能通风……在中央储备粮济南直属库有限公司，储粮“黑科技”惊艳了中外参观嘉宾。2014年，浪潮集团受中储粮集团公司委托打造了“智慧粮仓”。“我们将继续运用新一代信息技术，在产后环节帮助粮食企业减少损耗，降低能耗。”浪潮智粮产品部总经理荆世华表示。

谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。为减少消费环节浪费，我国已于今年4月公布施行《中华人民共和国反食品浪费法》，以法律形式规范消费者和餐饮行业行为，节约资源，保护环境，促进经济社会可持续发展。值得注意的是，在此次大会中，山东省出台粮食减损行动方案，坚持开源与节流并重，增产与减损并举，推进粮食全链条节约减损。山东提出新目标——着力构建粮食增产减损保障体系，力争到2025年全省粮食损失率降低到5%以下。

真正实现世界粮食安全，还须各国同心协力，共迎挑战。这次大会共有70位嘉宾进行了致辞发言和演讲交流，取得了行动减损、机制减损、平台减损、生产减损等10项减损共识成果。

“我们必须群策群力、协调行动，广泛采纳新思路、新想法，创新业态，利用智能设备等各类技术与数字化方案促进减少粮食损失和浪费。”联合国粮农组织总干事屈冬玉在致辞中说。

“粮食安全是关系人类生存发展的永恒课题，中方将以高度负责的态度、开放合作的理念、务实有力的举措，与各国一道扎实推进粮食减损。”展望未来，农业农村部部长唐仁健表示，希望各方完善国际合作机制，深化科技交流互惠，推动基础设施共建，构建多方参与格局，努力实现到2030年减少粮食损失和浪费的目标。

会议发布的《国际粮食减损大会济南倡议》提出：二十国集团作为全球重要引领力量，将推动粮食减损工作，凝聚全球智慧，与世界各国携手维护国际粮食安全与营养，促进粮食系统转型，加速实现17个联合国可持续发展目标，共同创造零饥饿、无贫困的美好世界……

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)