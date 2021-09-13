新华社日内瓦9月11日电 （记者陈俊侠、徐驰）英国前国会议员乔治·加洛韦在“9·11”事件20周年之际表示，西方必须吸取“全球反恐战争”彻底失败的教训，不要再到处与极端恐怖组织“联手”，不要穷兵黩武。

加洛韦曾多年担任英国议员，以反战政治立场闻名。他日前在英国伦敦接受新华社记者视频专访时指出，“9·11”恐袭是“可憎的屠杀”，但美英等国后来发动的反恐战争让他与其他反战人士无法接受。

加洛韦回忆说：“‘9·11’事件数日、数周后，在英国议会里只有五六个议员坚持决策前应当三思，避免仓促行事，使恐怖主义越发严重。但是，西方媒体和官方没有理会我们的警告。”

他认为，一些好战的西方国家政府涉嫌故意欺骗本国国民、背叛国家利益。西方发动伊拉克战争的借口之一是伊拉克当时拥有大规模杀伤性武器，然而该借口在战争发动后被证伪。

加洛韦还批判了西方反恐战争的虚伪双标。他说，今天与西方对抗的恐怖组织或极端组织大多是西方过去一手扶植的，“伊斯兰国”和“基地”组织都有被英美等国扶持的历史。

他进一步指出：“西方国家应当从自己上世纪80年代的失误中吸取教训，不应再去扶持极端分子。但西方国家不但不吸取教训，相反却不断重蹈覆辙。”美国上届政府宣布撤销“东伊运”的恐怖组织定性，就是典型案例之一。

加洛韦最后表示，西方国家发动的“全球反恐战争”创造了滋生仇恨的温床，无论从哪个角度看，都是“灾难性的失败”。

（参与记者：孙晓玲）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）

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