本报记者 毕梦瀛

巴西矿业和能源部部长阿尔布开克日前表示，巴西正在遭遇91年来最严重的水危机。巴西主要依赖水力发电，因水库蓄水量不足，约30座水电站无法有效发电。如果这种情况不能得到有效改善，到11月巴西部分发电厂的储能量将低于10%，夏季用电高峰时期的电力需求将无法满足。

阿尔布开克呼吁政府、社会各界及民众尽可能节约能源。巴西政府已要求各联邦机构降低20%的用电量，并鼓励居民生活用电、商业用电和工业用电等电力消费者也参与到节约行动中来。

目前，巴西不得不从邻国进口电力，并尽力提高热力发电厂的发电量，但此举成本较高。为避免夏季用电高峰时期强制限电或被迫停电，除了增加由东北部地区向用电量较大的东南部地区输电外，巴西政府还推出一系列激励性措施，发起“自愿节电”计划，通过资金奖励，鼓励工业用电消费者减少用电量及错峰生产，对达到一定省电额度的普通居民和小企业提供电费折扣等。

巴西于2015年建立了分段销售电价机制，如果能源生产成本增加，将向用户收取额外费用。该机制内，电价标志分为绿线、黄线、红线1和红线2。其中，绿线标志代表暂不进行额外电费征收，其他电价标志代表递增的电价。由于干旱，监管机构已经多次提高电价。自今年6月起，政府按照红线2阶段标准征收额外电费。此外，根据最新规定，巴西政府还为分段销售电价机制新添了“缺水标志”，额外收费将持续到2022年4月30日。

为了鼓励人们节约用电，巴西矿业和能源部、巴西国家电力局等有关部门联合创建了名为“节约消费”的网站，向民众介绍巴西电力资源来源、分布、与环境之间的相互作用、电价及巴西所面临的电力危机等有关信息。网站还列出了许多实用信息，指导民众正确使用空调、冰箱、洗衣机等家电，以达到节能目的。

（本报里约热内卢9月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）

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