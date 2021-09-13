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中马企业举行跨境合作云对接会

2021年09月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社吉隆坡9月11日电  （记者朱炜、王大玮）为助力中国—东盟博览会举办，中国和马来西亚企业跨境合作云对接会11日在马首都吉隆坡和中国广西南宁同步线上举行。

　　当天，中马两国企业代表通过视频进行了上百场线上对接活动，签订新科技汽车、绿色钢铁、清洁能源、健康及中医药抗疫等领域投资和贸易协议，签约金额达12.86亿美元。

　　马来西亚总理对华事务特使张庆信在致辞时表示，虽然遭受新冠肺炎疫情的巨大挑战，但马中双边贸易额2020年逆势而上，中国连续第十二年成为马来西亚最大贸易伙伴。

　　中国驻马来西亚大使欧阳玉靖说，中马两国在产业园区、基础设施、装备制造、信息通信、数字经济等领域合作硕果累累。中国将继续鼓励有意愿的中国企业来马投资、开展贸易合作，也欢迎马方投资者到中国投资兴业。

　　本次对接会由马来西亚对外贸易发展局、中国驻马来西亚大使馆、中国—东盟博览会秘书处和中国建设银行联合主办，吸引了中马两国200多家企业参加。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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