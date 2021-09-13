本报记者 李志伟

美国近年来动辄打着所谓“民主”“人权”的旗号肆意干涉他国内政，接连对外发起一系列军事行动，导致成千上万无辜平民死伤，无数家庭支离破碎，严重破坏他国和地区和平稳定。

据英国《卫报》近日报道，专门监控平民遭受伤害情况的非营利组织“空中战争”最新报告显示，20年来，美国在叙利亚、伊拉克、阿富汗、也门、索马里、巴基斯坦、利比亚等地发动了至少9.1万次空袭，无辜死亡的平民数量至少有2.2万，最高或达4.8万之多。美国空袭导致平民伤亡最惨重的2003年，至少5500名平民失去生命。

人权观察组织亚洲区副主任戈斯曼近日刊文说，多年来美军在阿富汗的空袭行动造成大量平民伤亡。例如，2003年12月在加德兹市，一架美军A—10攻击机在光天化日之下杀害9名儿童。2009年美军在法拉省的持续大规模空袭，造成近百名平民丧生，其中大部分是儿童。特朗普政府时期，美军大幅增加空袭行动，同时取消禁止攻击民宅的指令并放宽了目标选定规则，空袭造成的平民伤亡人数大幅增加。然而，美国军方经常拒绝公布相关调查的完整内容。

《纽约时报》2019年7月报道称，2019年上半年确定死于美军炸弹的阿富汗平民有363人，包括89名儿童。根据喀布尔大学学者的评估，阿富汗战争期间平均每天造成约250人伤亡、约6000万美元经济损失。

2003年，美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器为由，发动了伊拉克战争，伊拉克人民陷入无尽的苦难，据估计有20万至25万平民死亡。此外，美军还严重违反国际人道主义原则，制造了多起虐囚事件。以美国为首的联军还在伊拉克大量使用贫铀弹、集束炸弹和白磷弹，而且没有采取任何措施来减少对平民的伤害。据联合国估计，如今伊拉克依然有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需要清除。

联合国网站发文指出，美国制裁国际刑事法院官员受到多国批评。国际刑事法院上诉分庭在2020年3月一致决定授权检察官对法院管辖之下、与包括美国在内的阿富汗冲突各方相关的罪行进行调查。2020年6月，作为对上述裁决的回应，时任美国总统特朗普签署行政命令，对参与调查美军在阿富汗战争中行为的国际刑事法院工作人员及其家属实施经济制裁和入境限制。联合国人权专家表示，美国的这些威胁“构成了对国际刑事法院独立性的不当干预，还可能对人权维护者、民间社会组织和受害者代表产生潜在的不利影响”。

伊拉克大学法学教授朱布里说，美国在人权问题上搞双重标准，实际是将人权作为维护自身霸权的工具。利比亚政治分析人士提克巴利认为，美国在海外四处点燃战火，“与对他国指手画脚相比，美国更应自省其侵犯人权的罪行”。

（本报华盛顿9月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）

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