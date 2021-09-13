本报记者 景 玥

“在病毒不断变异、防疫形势严峻的关键时刻，美国情报部门近日炮制所谓‘溯源报告’，可以说是浪费资源，毫无意义。”埃及外交部前副部长、前驻华大使阿里·希夫尼日前在接受本报记者采访时表示。

希夫尼强调，病毒溯源是科学问题，理应由科学家来解决。情报部门介入病毒溯源，就是将疫情政治化、工具化，利用溯源问题干扰舆论，是极其自私且不负责任的行为。“为了一己私利，以牺牲全世界人民的健康为代价，这些行为与团结抗疫的国际呼声背道而驰。”

希夫尼认为，美国指责中国在溯源问题上不透明、不配合，自己却拒绝回应国际社会对德特里克堡生物实验室等的合理怀疑，这是典型的美式双标，目的是掩盖真相、逃避责任。中国积极与世卫组织开展溯源合作，先后两次邀请世卫组织专家赴华开展病毒溯源研究。“专家们去了想去的地方，访问了想访问的人，难道这样的合作还不算开放、透明？”希夫尼说。

今年3月30日，世卫组织正式发布中国—世卫组织联合研究报告，得出包括“实验室泄漏极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用”等重要结论和建议。希夫尼说：“经过科学研究、实地走访得出的权威、科学、专业的结论，难道要被一次次推倒重来？非得按照美国设计的剧本走才是所谓的科学、透明？那么美国为什么不拿自己做个示范，展示一下他们的科学透明呢？”

希夫尼说，他完全赞同在第一阶段溯源研究结论基础上，推动在全球多国多地开展科学溯源研究。“如何克服新冠病毒挑战，对全球至关重要，这将为今后应对其他挑战提供宝贵经验。”希夫尼认为，新冠病毒只是人类发展过程中碰到的一个考验，未来人类或许还会遭遇其他病毒，或者碰到别的挑战。只有真正践行人类命运共同体理念，全球才能团结一心战胜困难，创造美好世界。

希夫尼高度赞赏中国与国际社会的抗疫合作。他告诉记者：“我和女儿都接种了中国疫苗。感谢中国为埃及提供抗疫援助。捐助口罩等抗疫物资、派出医疗专家团队、分享抗疫经验、帮助发展中国家实现疫苗本地生产，中国负责任的行动值得学习，这才是合作抗疫应有的态度。”

（本报开罗9月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 16 版）

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