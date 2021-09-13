本报记者 于 洋

第二十八届锡比乌国际戏剧节近日在罗马尼亚小城锡比乌举行。受疫情影响，今年的戏剧节规模有所缩减，但作为欧洲三大戏剧节之一，锡比乌依然吸引了来自世界38个国家和地区的戏剧表演团体展演。由中国驻罗马尼亚大使馆与戏剧节合作推出的线上“中国季”主题单元格外引人瞩目。

“中国季”主题单元上演了包括北京舞蹈学院古典舞剧《粉·墨》、中央戏剧学院话剧《驯悍记》、广东歌舞剧院现代舞剧《田园》等剧目。其中，《粉·墨》以中国唐代张彦远的著作《历代名画记》为创作来源，浓缩了中国传统文化精髓，借用袖、剑、扇、裙等传统元素，运用肢体语言解读中国人独特的文化思想和审美追求。波兰凯尔采舞蹈剧院院长埃尔兹别塔·潘塔克观看表演之后说：“《粉·墨》的表演令人震撼，舞蹈传达出的中国文化静谧、优美、包容的特色让人感动。”

同时，来自上海国际艺术节、中国演出行业协会、中国戏曲学院等的多名专家学者在线参与了戏剧节国际博士平台、表演艺术市场及艺术主题论坛等主题活动。布加勒斯特大学孔子学院外方院长白罗米说：“疫情可能影响了人们交流的方式，但没有阻挡人们沟通的愿望。本次戏剧节上中国作品大受欢迎也说明了这一点。希望人民之间的交流和互动早日恢复。”

近年来，锡比乌国际戏剧节与福建和浙江的艺术中心签订交流协议，互相邀请对方的艺术团体前往演出；与上海国际艺术节等中国国内的艺术展会建立长期合作关系，每年都有来自中国的各具特色的剧团参与戏剧节演出，京剧、川剧、越剧等中国特色剧目都曾登上过锡比乌国际戏剧节的舞台。“我们已经连续三年在锡比乌国际戏剧节上举办中国戏剧的专题类演出。今年的戏剧节以‘共筑希望’为主题，我们期待在疫情结束之后，与中国开展更深入的戏剧文化交流与合作。”锡比乌国际戏剧节组委会主席康斯坦丁·基里亚克说。

（本报华沙9月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 03 版）

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