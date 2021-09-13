本报记者 张朋辉

日前，在瑞士日内瓦召开的《禁止生物武器公约》生物科技审议专题会议上，中方介绍了《科学家生物安全行为准则天津指南》（以下简称《天津指南》）。这是全球生物安全治理领域首个以中国地名命名、以中国倡议为主要内容的国际倡议，得到国际社会积极回应和支持。

《天津指南》强调，生物科学领域的进步增进了人类福祉，但也可能被滥用。指南遵循《禁止生物武器公约》原则，从道德基准、法律规范等方面提出相关行为准则，以加强全球生物安全治理和国际合作，将生物安全风险及危害降到最低。

中国高度重视生物安全工作，将其纳入国家安全体系。今年，《中华人民共和国生物安全法》正式施行，国家生物安全战略、法律、政策“三位一体”的生物安全风险防控和治理体系形成。中国一贯倡导负责任的生物科研，早在2015年，就提出制定科学家生物安全行为准则。今年7月，在中国和巴基斯坦共同倡议基础上，中国天津大学、美国约翰斯·霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处以及来自20多个国家的科学家达成《天津指南》。

此前，国际科学院组织已正式核可《天津指南》。该组织表示，《天津指南》的发布非常及时，它充分反映了国际科学界共同意愿。指南中的指导原则和行为标准适用于不同背景，各个国家和地区可以在此基础上补充、更新，以完善现有的生物安全守则，填补国家和机构层面生物安全治理的空白。

巴基斯坦常驻日内瓦联合国和其他国际组织代表哈什米表示，非常荣幸与中国共同推动这一重要指南面世，生物安全是人类共同的目标，《天津指南》将有助于推动生物科学家践行负责任的行为。

中国和巴基斯坦就《天津指南》向会议提交了工作文件，建议《禁止生物武器公约》第九次审议大会核可《天津指南》，鼓励所有利益攸关方将《天津指南》的内容纳入其相关实践、章程和法规中，并积极予以推介。

中国裁军大使李松表示，《天津指南》立足各国多样化实践，提出了坚守道德基准、遵守法律规范、倡导科研诚信、尊重研究对象、加强风险管理、参与教育培训、传播研究成果、促进公众参与、强化科研监管、促进国际合作十大准则，涵盖生物科研全流程、全链条，将对促进生物科技发展、防止生物科技的误用滥用发挥重要作用。

《天津指南》得到与会各方积极评价。巴西率先表示参与联署。会议主席（日本）、俄罗斯、美国、英国、南非、印度、加拿大、德国、瑞士、韩国等国及欧盟代表在会上发言，积极评价《天津指南》，高度赞赏中国为推进全球生物安全治理及相关国际规则制定发挥的重要作用。各方认为，《天津指南》汇聚近年来国际生物科学界共识，文本质量高、可执行性强，对提升全球生物安全水平，促进普遍安全和共同发展具有重要意义。

约翰斯·霍普金斯大学高级学者吉吉·格龙瓦尔表示，《天津指南》描述了科学家推动生物安全、防止滥用生物科学的责任，这对所有相关科学家都非常重要。“应该利用当前的良好势头推动更多科学家了解该指南，以便指南得到广泛遵循和共享。”

（本报布鲁塞尔9月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 03 版）

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