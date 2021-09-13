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加强政党合作 共谋经济发展

本报记者  李  纵
2021年09月13日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月9日，中国共产党同东南亚、南亚国家政党对话会在南宁举行。会议以“加强政党合作，共谋经济发展”为主题，由中共中央对外联络部和中共广西壮族自治区委员会共同主办。与会政党政要和驻华使节表示，东南亚、南亚国家政党高度重视发展同中国共产党的友好关系，愿同中国共产党深化交往，携手抗疫、共谋发展，以团结合作应对困难挑战，致力实现本地区发展进步，共同建设更加美好的世界。

　　老挝驻华大使坎葆表示，30年来，东盟—中国关系取得迅猛发展，贸易规模扩大了数十倍，去年东盟十国和中国还共同参与签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），为地区国家经贸合作搭建了良好平台。未来东盟同中国具有巨大合作潜力。

　　与会各方对中国坚持团结抗疫表示赞赏，批驳将病毒溯源政治化的言行。柬埔寨卫生大臣蒙文兴表示，中国共产党和中国政府通过多种渠道向柬提供新冠疫苗，极大提振柬埔寨人民抗疫信心，柬方对此表示感谢。柬方认为新冠病毒溯源是科学问题，反对将病毒溯源政治化，反对在毫无证据的情况下对别国进行无端指责。

　　“中国采取卓有成效的防控举措迅速控制了新冠肺炎疫情，并向有需要的国家提供帮助。美国炮制所谓病毒溯源报告，不会影响我们团结抗疫的决心。”巴基斯坦正义运动党同中国共产党合作顾问巴亚兹德·卡西说。

　　尼泊尔联邦院主席迪姆希纳表示，面对疫情，应加强地区政党对话，促进地区合作。各国应摒弃分歧，聚焦合作，加强团结，停止将病毒溯源政治化、破坏地区和平稳定。

　　会议还举行了“深化务实交流合作，共促地区发展繁荣——抗疫与发展论坛”与“汇聚青年力量，共谋疫后新前景——‘Z世代’领导力论坛”，加强党际交流，促进共同发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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