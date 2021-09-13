罗伊纱

中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产，帮助发展中国家实现疫苗可及性和可负担性

截至目前，墨西哥已批准3款中国疫苗紧急使用。中国疫苗在墨西哥国家接种计划中占了重要比重，达到墨西哥接种疫苗比例的近1/3。墨中疫苗合作不仅受到了墨西哥民众的欢迎，也增强了墨西哥人对中国的认知。

今年3月22日，由中国军事科学院军事医学研究院和康希诺公司联合研发的首批新冠疫苗在墨西哥中部克雷塔罗州完成灌装，并在墨中双方举行的交接仪式后运送到墨政府指定的疫苗存放地。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线，成为该疫苗首条海外灌装生产线。这条生产线的建成，使得康希诺疫苗在整个地区的供应更为高效，有助于更快地增加疫苗接种人口，控制疫情蔓延。

中国正利用自身优势，帮助更多发展中国家实现新冠疫苗本地化生产，使这些国家朝着疫苗自给自足的方向努力。今年6月，在中国康希诺生物股份公司支持下，巴基斯坦国家卫生研究所完成了一批康希诺新冠疫苗原液的灌装，生产出超过12万剂的疫苗，实现巴基斯坦首次新冠疫苗本地化生产。这是中国与其他国家开展抗疫合作的一大亮点——中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。

如今，墨西哥、巴基斯坦、马来西亚、土耳其等国家均同中国合作实现了疫苗本地化生产。中国积极开展抗疫合作，截至今年6月，共为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助。中国承诺今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗……这些事例都是中国重信守诺、帮助发展中国家实现疫苗可及性和可负担性的重要体现。中国为全球抗疫所作的贡献，凸显中国在国际舞台上不可或缺的作用。中国在21世纪南南合作实践中贡献巨大。

墨西哥是拉美地区第二大经济体。中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴。近期，双方签署了《中国商务部和墨西哥经济部关于建立投资合作联合工作组的谅解备忘录》。在两国抗疫合作取得丰硕成果的带动下，墨西哥期待未来在5G技术等领域，吸引更多来自中国的直接投资，继续深化墨中各领域合作。

（作者为墨西哥普埃布拉自治大学教授）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)