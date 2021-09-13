9月10日，国家主席习近平向第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会致贺信。接受本报记者采访的与会嘉宾及东盟国家专家学者和商界人士认为，中国和东盟建立对话关系30年来，经贸合作不断走深走实，为本地区繁荣发展作出重要贡献。面对疫情挑战，中国与东盟守望相助、共克时艰，生动诠释了命运共同体精神，为全球团结抗疫发挥了示范和带头作用。

“这正是命运共同体精神的真正体现”

“中国和东盟建立对话关系30年来，双方全方位合作不断深化，互为最大贸易伙伴，成为亚太区域最具活力的合作。”习近平主席在贺信中指出，新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。

今年上半年，中国与东盟贸易额同比增长38.2%，继续呈现强劲增长势头。广西壮族自治区商务厅厅长杨春庭表示，中国和东盟建立对话关系30年来取得巨大成就，广西将与东盟国家进一步深化合作、密切经贸往来及产业协作。

疫情防控期间，中国与东盟国家建立人员“快捷通道”和货物“绿色通道”，有力保障了双边贸易持续增长和共建“一带一路”项目平稳运行。今年前8个月，广西柳工集团机械有限公司产品在东盟区域市场销量同比增长40%左右。公司党委书记、董事长曾光安表示：“加强中国和东南亚市场之间的合作，利用地理优势，有利于双方经济逆势而上，共克时艰。”

今年前8个月，广西玉柴机器集团有限公司克服疫情影响，出口东盟市场发动机产品近1.6万台，同比增长70%以上。公司董事长李汉阳表示：“我们坚定了更广泛参与和东盟国家合作，推动产业链、供应链、价值链深度融合的信心。”

在马来西亚马来亚大学中国研究所所长饶兆斌看来，30年来，东盟和中国经济融合持续加深，经贸合作日益加快。“从建立东盟—中国自贸区到签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），东盟和中国的经贸合作是互惠互利的。中国在实现自身经济快速发展的同时，与广大发展中国家共享发展成果，为其他国家提供发展机遇，这正是命运共同体精神的真正体现。”

通过东博会平台，越南咖啡受到越来越多中国消费者的喜爱。越南北亚星进出口有限责任公司总经理裴明芳认为，在全球疫情形势依然严峻复杂的背景下，东博会为东盟和中国企业寻找新的商机、促进经济复苏提供了机遇。“未来越中两国可以在农业、服务业等方面继续深化合作，为两国企业拓展更广阔的合作空间，为两国人民带来更多切实利益。”

印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，印尼与中国贸易投资逆势上扬，体现了双方经济合作的巨大潜力。“中国高度重视与东盟开展合作。RCEP的签署，为东盟与中国合作带来了新的动力。”杰马杜说：“疫情发生以来，东盟与中国共同抗疫，已成为地区合作抗疫典范，为全球抗疫事业作出了积极贡献。中国真诚携手东盟国家抗疫，展现了一个负责任大国的形象和担当。”

“我们对东盟和中国的发展前景充满信心”

“提升战略互信，深入对接发展规划”“提升经贸合作，加快地区经济全面复苏”“提升科技创新，深化数字经济合作”“提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设”——去年11月，在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上，习近平主席就建设更为紧密的中国—东盟命运共同体提出4点倡议，得到东盟国家积极回应，有关领域合作持续推进。

北部湾畔，广西钦州港集装箱装卸一派繁忙。中国与东盟国家合力打造的西部陆海新通道，正持续释放北部湾港的活力，给沿线国家带去新的发展机遇。广西壮族自治区北部湾办党组书记、常务副主任黄武海表示：“我们将发挥优势，在产业链供应链价值链融合发展上探索一条合作共赢的道路。”

广西北部湾投资集团有限公司是广西边境口岸最大的投资运营企业，公司总经理高新表示，集团将主动融入和参与共建“一带一路”与西部陆海新通道建设，全力推进广西边境口岸高质量发展，为加快推进中国—东盟命运共同体建设贡献力量。

广西中马钦州产业园区开发有限公司总裁潘南达表示，中马钦州产业园、马中关丹产业园“两国双园”开创了国际产能合作的新模式，为双方合作稳步发展增添动力。

提升科技创新、深化数字经济合作是中国与东盟未来开展合作的重要方向之一。广西投资集团董事长周炼表示：“我们将响应号召，进一步推动科技创新，深化与东盟国家在数字经济、金融等领域的交流合作。”

越南之声广播电台对外部原主持人黎鸿明说，面对疫情冲击，中国向东盟伙伴援助了大批急需的抗疫物资，并积极推进对东盟的疫苗合作与援助。“这是东盟和中国传统友谊的生动体现，将推动双方各领域关系持续深入发展。疫情无法阻挡中国和东盟邻居加强经贸合作，我们对东盟和中国的发展前景充满信心。”

“为区域经济一体化注入强劲动力”

习近平主席指出，面向未来，中方愿同东盟增强战略互信，深化抗疫、经贸等各领域合作，推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，高质量共建“一带一路”，打造更高水平的战略伙伴关系，共同维护好本地区繁荣发展良好势头。

广西国际博览事务局局长、东博会秘书处秘书长王雷表示：“习近平主席的贺信为我们增添信心。我们将加快东博会升级发展、更好地服务中国—东盟合作、服务共建‘一带一路’。”

中老铁路、印尼雅万高铁、西部陆海新通道等一大批中国与东盟国家间的重大基础设施合作项目正在稳步推进。在泰国中华总商会副主席奔勇看来，当前东盟和中国的经贸合作势头积极、发展良好，双边贸易在疫情下逆势增长就是一个例证。“面向未来，东盟和中国将着眼打造更高水平的战略伙伴关系，构建更为紧密的命运共同体。”

广西贺州市委书记林冠表示，贺州将打造面向东盟、更好服务于共建“一带一路”的开放合作新平台，在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局方面展现新作为。

“习近平主席的贺信进一步增强了我们铁路做大做强西部陆海新通道铁海联运班列的信心和决心。”中国铁路南宁局集团有限公司党委书记、董事长康维表示：“RCEP的签署，将进一步促进中国与东盟国家产业链、价值链融合，为区域经济一体化注入强劲动力，也为西部陆海新通道高质量发展提供了更广阔发展空间。”

（本报记者邓建胜、庞革平、李纵、张云河、祝佳祺、俞懿春、刘慧、徐伟、杨晔、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 03 版）

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