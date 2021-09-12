原标题：环球深观察丨20年的“美式反恐”缘何越反越恐

为纪念“9·11”事件20周年，美国从当地时间9月10日到12日举行了为期三天的纪念活动。从官方到民间，今年的纪念活动比往年要隆重得多。

但在纪念逝者的同时，美国国内外舆论进行了更多的反思：过去20年，打着“反恐”旗号屡启战端、强行输出所谓“民主”的美国不仅没有消除恐怖主义，反而给众多国家和人民带去深重灾难，美国自己也深陷由它一手制造的危机之中。

这个世界更安全了吗

20年前的“9·11”事件拉开了美国所谓“全球反恐”的大幕。

美国布朗大学的研究显示，20年来，美国在全球85个国家发起的战争和军事行动造成多达92.9万人死亡，至少3800万人流离失所。这还只是“非常保守的估计”。而由此引发的大量侵犯人权暴行更是难以胜数。

△美国布朗大学网站相关报告截图

美国自身也损失惨重：超过7000名美军人员以及超过8000名美军雇员命丧阿富汗、伊拉克等异国他乡，全部战争支出高达8万亿美元。

在付出如此惨重的代价后，当今世界比20年前更安全了吗？

当总台记者在纽约世贸中心旧址向当地人和游客提出这个问题时，他们给出的答案都是否定的。

联合国秘书长古特雷斯当地时间10日也表示，目前全球恐怖主义问题仍不容乐观。

古特雷斯：“我必须告诉你，鉴于在全球多个地区看到的局面，我非常担心恐怖主义的蔓延，我们需要更团结一致的强大力量打击恐怖主义。”

数字背后的千疮百孔

事实也确实如此。

以阿富汗为例。20年前阿富汗境内的恐怖组织数量是个位数，如今却激增到20多个。“基地”组织、“伊斯兰国”等恐怖组织纷纷以阿富汗为依托不断聚集发展，对全球和地区的和平与安全构成严重威胁。

另据不完全统计：

“9·11”事件发生后的2001年至2004年间，全球恐怖袭击的年均发案数量为1416起，年均死亡5041人。

“9·11”事件发生十年后的2012年至2015年间，全球恐怖袭击的年均发案数量大幅上升至13034起，年均死亡达29268人。

近几年全球恐怖袭击数量依然居高不下。仅2018年和2019年两年间，全球就发生恐袭事件14474起，造成3万余人死亡。2020年《全球恐怖主义指数》报告显示，2010年至2019年，全球死于恐怖主义的人数是2000年至2009年的两倍以上。非洲成为“伊斯兰国”和“基地”组织新的“大本营”。

恐怖主义的外溢效应还蔓延到了欧洲和美国本土。

华盛顿智库“新美国”的报告指出，2002年至2020年，美国共有107人死于所谓“圣战”分子发动的袭击；而美国本土的白人至上主义者、反政府民兵等极右翼恐怖分子的袭击造成114人死亡，比“圣战”分子制造的袭击更致命。

报告由此得出结论：美国面临的主要恐怖主义威胁来自国内。

△华盛顿智库“新美国”官网报告截图

尽管如此，美国政府过去几年却热衷于出台诸如“禁止伊斯兰国家居民入境”等充满歧视性的政策，使生活在美国的穆斯林群体承受了不相称的巨大压力。用纽约艾德菲大学社会工作学院教授瓦西巴·阿布拉斯的话说，“9·11”事件虽已过去20年，但美国穆斯林群体中的不安全感仍然存在。

瓦西巴·阿布拉斯：“当我们提到不安全感，很多时候就是对政府和领导人没有信心。这些人每年都会做出很多反对种族歧视和偏见的承诺，但看看现在，老问题还在，针对非洲裔、墨西哥移民、亚裔都发生了什么，还不是和以前一样！实际上，仇恨不但没有消除，反而在加剧。”

“美式反恐”为何处处碰壁

有识之士指出，“美式反恐”处处碰壁有三个原因。

1.迷信武力

美国惯于用军事手段解决问题，却不重视消除贫困、族群对立、极端化思想等容易滋生恐怖主义的因素。这种简单粗暴的反恐方式只会产生新的矛盾。

2.奉行“双标”

美国在反恐问题上奉行双重标准，根据一己私利决定谁是恐怖分子、谁不是恐怖分子，还无端指责、抹黑他国反恐的正当举措。

比如，叙利亚危机2011年爆发后，为了寻求推翻叙政府，口口声声为了“打击极端组织”而出兵叙利亚的美国，却与恐怖组织暗通款曲。

时任叙利亚副总理兼外长穆阿利姆：“我们在美国政府身上看到了双重标准，而美国此举为那些在叙领土上作恶多端的恐怖组织提供了肥沃的土壤。”

谈到美国的“双标”，《纽约时报》前中东首席记者克里斯·赫基斯形容得可谓一针见血：“如果你是为美国服务的暴徒，那没事儿；如果你是为美国的对手服务的暴徒，那就不行。”

3.以反恐之名行干涉之实

很多阿富汗民众在接受总台报道员采访时说，过去20年的经历让阿富汗人越来越深刻地明白，所谓“反恐”“民主”等口号只是美国入侵其他国家的幌子而已。

伊朗政治分析人士胡什查什姆指出，美国只是打着“反恐”的旗号追求自身利益，为其推行霸权主义做掩饰。

胡什查什姆：“这就是美式霸权的体现，美国根本不关心其他国家，也不在乎联合国，认为自己是凌驾于别人之上的，因此美国敢于霸凌、侵犯和掠夺其他国家人民。对美国而言，恐怖主义有好坏之分。所谓‘好’的恐怖主义服务于美国利益，所谓‘坏’的恐怖主义则有损美国利益。”

事实让越来越多的人看清，高喊“反恐”的美国才是危害世界和平的最大乱源，是输出动乱和制造动荡的最大黑手。追求公平正义的世界潮流浩浩汤汤，以“反恐”之名、行霸权主义和单边主义之实的“美式反恐”终将走向末路。

(责编：袁勃、牛镛)