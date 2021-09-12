新华社坎帕拉9月11日电 通讯：中国技术助力乌干达农业现代化进程

新华社记者张改萍

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇中亿农业园，作业员赫伯特·阿加巴操控植保无人机喷洒农药。新华社记者 张改萍 摄

在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，一名员工将一架植保无人机注满农药后，作业员赫伯特·阿加巴点击手机操作界面，无人机缓缓飞到中亿农业园稻田上方，将机舱内的农药雾化喷出……

2014年，中国企业开始在卢卡亚镇的滩涂中开发农业。如今，这里已经变成万顷良田，并建起现代化农场。

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇中亿农业园，一架植保无人机进行喷洒农药作业。新华社记者 张改萍 摄

近日，在中亿农业园经营经理甘小强的带领下，来自联合国粮食及农业组织、中国－乌干达“南南合作”项目的官员和专家参观农业园加工车间。甘小强介绍了中国杂交水稻在园区的生长情况，园区目前种植水稻约1200公顷。

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，阳光农业科技服务有限公司负责人齐向伟（左四）向来自联合国粮食及农业组织、中国－乌干达“南南合作”项目的官员和专家介绍无人机喷洒农药技术。新华社记者 张改萍 摄

负责园区农药喷洒的阳光农业科技服务有限公司负责人齐向伟告诉参观者，无人机能将药液喷洒成微米级雾化颗粒，既节省至少30%农药用量，也便于农作物快速吸收，这不仅节约成本，还减少环境污染，越来越受到当地农户欢迎。这种技术自2019年12月在乌推广以来，服务对象已包括政府农场、商业农场及农业个体户。

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇中亿农业园，一名工作人员操作设备晾晒稻谷。新华社记者 张改萍 摄

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，联合国粮食及农业组织官员安东尼奥·奎里多接受新华社记者采访。新华社记者 张改萍 摄

参观植保无人机、全自动收割机、烘干机、碾米机等农机装备后，粮农组织官员安东尼奥·奎里多对中亿农业园机械化生产模式赞赏道：“这是向中国学习如何转变农业发展方式和分享农业实践的良机。”

中亿农业园管理人员艾萨克·奥森说，新冠疫情期间，仍有来自乌各地的1000多名员工在园区工作。不少当地年轻人尝到投身农业的甜头，并由此掌握了种植和收获作物的技能。为鼓励当地人从事农业，园区派技术人员为附近种植户提供指导，还提供设备支持、晾晒场地，并共享加工设备，帮助他们提高产量。

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，阳光农业科技服务有限公司的员工更换植保无人机电池和药箱。新华社记者 张改萍 摄

2012年以来，中国在粮农组织南南合作框架下开始向乌干达派遣农业专家和技术人员，已成功开展两期。乌干达农业部说，到第二阶段项目结束时，乌干达约有3000名农民接受了谷物、园艺、水产和畜牧养殖方面的培训。第三阶段将引入更多中国技术、创新和管理实践，扩大农业生产并使之商业化。

奎里多说，各方正努力推动第三阶段项目，中国将派遣专家到社区，帮助农户改进种植技术。

6月2日，在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，中国－乌干达“南南合作”项目协调员彼得·穆因博接受新华社记者采访。新华社记者 张改萍 摄

中国－乌干达“南南合作”项目协调员彼得·穆因博表示，第三阶段项目的主要目标是建立完整的价值链，确保粮食安全，利用中国技术增加产量，提高家庭收入。

奎里多认为，第三阶段项目对保障受疫情影响的乌干达粮食安全至关重要。在农业生产方面，将集中资源，创建适合生产力发展的农业经营方式，采取大规模生产模式，增加对华农产品出口等。

他说：“我们应提前就乌干达粮食系统可能面临的冲击做好应对计划。即使面对新冠疫情，有韧性的农业价值链也能确保粮食安全和收入安全。”

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