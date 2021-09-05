新华社北京9月4日电 综述：欧亚国家期待服务贸易激活经济“创新因子”

新华社记者

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。近日，欧亚国家各界人士纷纷点赞服贸会为世界各国提供市场机遇与发展红利，期待服务贸易激发经济复苏的更多“创新因子”。

白俄罗斯总统卢卡申科在服贸会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时表示，中国在远程教育服务、在线诊疗、数字化旅游等方面的先进经验令人印象深刻。电子商务已成为经济复苏的有效手段。白俄罗斯看好中国网络平台的广阔前景，其不仅可以推广商品，还能推广旅游和医疗领域服务。白俄罗斯将继续致力于促进服务领域多元化，推动互利共赢的国际合作。

俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席维塔利·曼科维奇说，当前无论在电子商务、数字政府、旅游服务，还是贸易物流、远程医疗和教育等领域，创新显得尤为重要，而数字化、大数据应用和机器学习等项目是顺应服务贸易创新发展的题中之义。他鼓励联盟的公司和企业家积极参加服贸会，在中国寻找创新合作机遇。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫说，服务市场因其灵活性而具备高竞争力，正快速发展。服贸会的举办为生产者和消费者提供了平台。俄中两国在电商、旅游、卫生健康和远程医疗服务等方面大有可为。

俄罗斯工业家和企业家联盟国际多边合作和一体化董事总经理谢尔盖·米赫涅维奇表示，俄中两国服务贸易合作潜力巨大，服贸会让中国消费者进一步了解俄罗斯公司在服务领域提供的产品，有助于巩固发展两国经贸合作。

哈萨克斯坦“塔拉普”应用研究中心主任拉希姆·奥沙克巴耶夫表示，本届服贸会聚焦数字经济与服务贸易，符合时代需求，与每个人生活息息相关。中国同国际社会加强合作，将带动其他国家发展。

塔吉克斯坦青年商人阿卜杜拉·普里拉科夫从事进出口贸易，今年云上参加了服贸会。“展会为我们提供了商贸洽谈、市场调查以及把合作意向转化成实际订单的机会。我看到了中国对外开放、同各国伙伴共享商机的诚意。”

数字开启未来，服务促进发展。以本次服贸会为契机，以服务贸易创新发展为抓手，中国和欧亚国家将共同促进经贸合作提质增效和转型升级。（执笔记者：陈汀；参与记者：赵宇、李奥、张继业、纳塔利娅·阿扎罗娃、张骁）

(责编：艾雯、杨牧)