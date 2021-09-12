新华社日内瓦9月11日电 专访：美国20年“反恐战争”带来的破坏无法估量——访知名经济学家杰弗里·萨克斯

新华社记者陈俊侠 徐驰

世界知名经济学家、联合国可持续发展解决方案网络主任杰弗里·萨克斯日前接受新华社专访时表示，自“9·11”恐怖袭击以来，美国“反恐战争”给世界带来了沉重的灾难，造成美国国内和国际社会矛盾加深，其代价无法估量。他认为，美国需制定长期发展政策而非依靠战争来化解内部矛盾。

“9·11”恐袭事件后，美国随即展开“反恐战争”，其军事行动虽打击了一些恐怖势力，但也给一些地区带来巨大苦难。对此，萨克斯指出：“‘9·11’留下了巨大创伤，众目睽睽之下数千人罹难，在心理、文化、政治上造成的影响十分严重，而其后的战事却再度损害了美国。”

萨克斯表示，“反恐战争”令美国在经济和民生上出现大问题，比如教育和医疗领域，美国固有的社会矛盾也随战事激化。战争侵占了原本应该用在扶贫、医疗、教育等方面的资源。

萨克斯认为，“反恐战争”所涉国家乃至全世界都付出了沉重代价。“美国发动了愚蠢、非法、欺诈性的战争，四处颠覆政权，滥用国际体系，穷兵黩武，令生灵涂炭，也导致阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚等国的基础设施严重损毁。”

美国撤军后，阿富汗百废待兴，发生人道主义危机的可能性在攀升。萨克斯认为，当务之急是避免阿富汗遭遇“经济、金融、人道主义崩溃”。他说，联合国是可以系统性地与阿富汗政府进行合作以满足阿富汗人民基本需求的平台。他建议联合国安理会尽快达成共识，包括国际货币基金组织、亚洲开发银行、世界银行及相关机构与阿富汗政府开展合作，帮助其满足人民基本需求。

萨克斯同时提醒，美国一些好战分子已在为“阿富汗之耻”寻求报复的机会。他说：“很不幸，这段历史还没有翻篇，美国总想借军事行动来绕开国内政治、经济、民生危机。”

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