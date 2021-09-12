新华社北京9月12日电 综合新华社驻外记者报道：“9·11”事件二十周年之际，多国专家学者和政界人士指出，20年来，美国在全球范围内的“反恐战争”并未给世界带来安全稳定。打击恐怖主义需要各国凝聚共识，加强合作，综合施策，而不应成为个别国家谋求私利、维护霸权的借口。

埃及《鲁兹·优素福》周刊专栏作家穆斯塔法·阿明说，美国以“9·11”事件为由发动阿富汗战争，间接造成了过去20年中东地区混乱不堪的状况。“9·11”事件还成了美国干预地区事务的借口。

英国白金汉大学国防安全与情报学教授安东尼·格里斯说，20年来，以美国为首的西方国家在阿富汗的军事行动并不成功，恐怖主义仍然是西方国家面临的极大威胁。

瑞士日内瓦“和平与和解研究中心”研究员穆罕默德·居泽尔说，20年来，美国没有打赢反恐战争，事实上其很多做法恰恰在助长恐怖主义。

比利时作家、“调查行动”网站创始人米歇尔·科隆表示，美国发动反恐战争只是它试图阻止自身衰落的一种方式，是为了维护其霸权。

英国前国会议员乔治·加洛韦说，无论从哪个角度看，西方的反恐战争都是“灾难性的失败”。西方必须吸取教训，不要再到处扶持极端分子，也不要穷兵黩武。

美国巴克内尔大学国际关系系主任朱志群说，美国及其盟国在阿富汗“经营”20年后匆匆撤出，阿富汗反恐局势的不确定性更高了。美国乃至整个国际社会需要深刻思考，国际和一些地区冲突仅仅通过单边军事干预和战争无法解决，根本出路还是多边谈判和协商解决。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，打击恐怖主义需要各国长期合作，而且要建立在达成共识的基础上，反恐不能成为个别国家恣意妄为的借口。

肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱说，面对恐怖主义，没有一个国家能够“免疫”。世界所有国家需要相互合作，联合打击恐怖主义。解决贫困问题是全球反恐的出路之一，生活富裕会减少恐怖主义滋生。

乌兹别克斯坦《社会研究》杂志社主编、社会学博士阿扎马特·谢伊托夫表示，当前，国际恐怖分子在互联网上日渐活跃，要遏制和防止恐怖袭击，就需要广泛的国际合作，特别是世界各国需要在坚持多边主义和拒绝“双重标准”的基础上强化国际合作。（参与记者：郑思远、施洋、陈俊侠、徐驰、潘革平、蔡国栋、林晶、吴丹妮、冯俊伟、张代蕾、郑扬子、白林、孙晓玲、杨士龙、许缘）

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