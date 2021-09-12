新华社达累斯萨拉姆9月12日电 通讯：“功夫是一种重要技能”——中国功夫在坦桑尼亚受欢迎

新华社记者谢昊

在坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆市区，身着白色长袍的赛义迪·姆福米正带领弟子们练习中国功夫，一招一式，有板有眼。“功夫是一种重要的技能。”这名35岁的坦桑尼亚老师说道。

姆福米是坦桑尼亚功夫俱乐部的创始人，也是一名两岁女儿的父亲。2013年，他在河南省少林寺接受了三个月的功夫训练；2014年，他又接受了有关中国文化的培训，随后决心回到坦桑尼亚全面推广中国功夫。

姆福米介绍说，一开始，当地人对中国功夫的接受程度较低，但随着功夫培训的展开，公众意识也在改变。“现在人们了解到，功夫是一种很好的技能，能够通过训练使人们在遇到危险时免受伤害。”他说。

18岁的哈马德·阿卜杜拉是俱乐部的一名学员。他从小就对中国功夫感兴趣，在通过社交媒体了解到这家功夫俱乐部后，决定加入培训。“训练培养起我的纪律意识，也提高了我的自卫能力。”阿卜杜拉说。

阿卜杜拉说，他的目标是成为一名功夫演员。同时，他也期待着访问中国，以及参加国际功夫比赛。

在坦桑尼亚，像阿卜杜拉这样的学员还有很多。姆福米介绍，他在坦桑尼亚多个地区开设了功夫俱乐部，累计培训了来自世界各地的学员上千人。

姆福米表示，坦桑尼亚和中国正处于文化交流的黄金期，坦桑尼亚将从中国的发展中学到很多东西。

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