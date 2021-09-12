新华社大马士革9月11日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚石油和矿产资源部部长巴萨姆·图赫米11日说，作为埃及向黎巴嫩输送的天然气过境叙利亚的条件，叙利亚将获得一定量的天然气。

叙利亚通讯社援引图赫米的话报道，根据叙利亚和埃及签署的协议，作为过境输气的交换条件，埃及将向叙利亚付费或提供等价的天然气。图赫米表示，这次合作不仅是叙利亚与其他阿拉伯国家关系重启的重要一步，还将缓解因美国对叙制裁带来的电力短缺等不利影响。

图赫米说，作为阿拉伯天然气管道的组成部分，叙境内的管道在战争中遭到恐怖分子多次袭击和偷盗，但经过维修后目前已做好输送天然气的准备。

9月4日，由黎巴嫩看守政府副总理兼国防部长、代理外交部长扎依娜·阿卡尔率领的黎代表团访问叙利亚，应黎巴嫩要求，叙利亚同意经叙领土向黎输送来自埃及的天然气和来自约旦的电力。8日，约旦、埃及、叙利亚和黎巴嫩四国能源部长在约旦首都安曼达成协议，同意将埃及天然气经由约旦、叙利亚输送至黎巴嫩，以缓解黎能源短缺危机。

阿拉伯天然气管道全长约1200公里，连接埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩等国。埃及2009年开始通过该管道向黎巴嫩输送天然气，后于2011年暂停至今。

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