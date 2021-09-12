人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

叙利亚将获得一部分由埃及向黎巴嫩输送的天然气

2021年09月12日15:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社大马士革9月11日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚石油和矿产资源部部长巴萨姆·图赫米11日说，作为埃及向黎巴嫩输送的天然气过境叙利亚的条件，叙利亚将获得一定量的天然气。

　　叙利亚通讯社援引图赫米的话报道，根据叙利亚和埃及签署的协议，作为过境输气的交换条件，埃及将向叙利亚付费或提供等价的天然气。图赫米表示，这次合作不仅是叙利亚与其他阿拉伯国家关系重启的重要一步，还将缓解因美国对叙制裁带来的电力短缺等不利影响。

　　图赫米说，作为阿拉伯天然气管道的组成部分，叙境内的管道在战争中遭到恐怖分子多次袭击和偷盗，但经过维修后目前已做好输送天然气的准备。

　　9月4日，由黎巴嫩看守政府副总理兼国防部长、代理外交部长扎依娜·阿卡尔率领的黎代表团访问叙利亚，应黎巴嫩要求，叙利亚同意经叙领土向黎输送来自埃及的天然气和来自约旦的电力。8日，约旦、埃及、叙利亚和黎巴嫩四国能源部长在约旦首都安曼达成协议，同意将埃及天然气经由约旦、叙利亚输送至黎巴嫩，以缓解黎能源短缺危机。

　　阿拉伯天然气管道全长约1200公里，连接埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩等国。埃及2009年开始通过该管道向黎巴嫩输送天然气，后于2011年暂停至今。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部