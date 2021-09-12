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“和平使命-2021”上合组织联合军演“中国营”举行开营仪式

2021年09月12日15:39 | 来源：新华网
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9月12日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场，中方参演部队举行开营仪式。新华社记者梅世雄摄

　　新华社俄罗斯奥伦堡9月12日电（记者梅世雄）“和平使命-2021”上合组织成员国联合反恐军事演习中方参演部队，12日在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行“中国营”开营仪式，标志着中方参演部队由战役投送阶段转入战役实施阶段。

　　据了解，铁路运输第一梯队初到时，中方参演部队营区还是一片荒芜的草场。抵达后，中方参演部队各梯队接续组织，全面展开野战营区建设。目前，“中国营”已彻底“变身”，成为一座集导演部、集群指挥所、住宿区、炊事区、医疗区、装备保障区等于一身的功能齐全、设施完备、符合实战要求的野战营区，为参演部队顺利完成联演任务打下坚实基础。

9月12日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场，中方参演部队举行开营仪式。新华社记者梅世雄摄

　　12日上午9时许，中方参演部队全体官兵战斗着装，在营区正门前的广场上整齐列队。伴随着嘹亮的国歌声，五星红旗徐徐升起。

　　“代表中国军队参演，使命光荣，责任重大。”北部战区某合成旅旅长刘泉代表全体参演官兵表态，“任务考验在眼前，我们一定会争做排头兵，当好代表队”。

　　中方总导演、北部战区副参谋长赵康平少将在开营仪式上说，此次演习,有助于进一步增进我军与上合组织成员国军队友谊，深化军事交流合作，在互学互鉴中提高部队实战化训练水平。我们要以一流的组织指挥、一流的训练水平、一流的战斗作风、一流的协调保障、一流的疫情防控，树立起大国担当的形象、“四有”新时代革命军人的形象，不负信任重托，坚决完成党和人民赋予的光荣任务，向习主席和中央军委交出优秀答卷。

　　开营仪式结束后，中方参演部队立即展开临战训练。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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