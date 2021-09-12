新华社俄罗斯奥伦堡9月12日电 题：反恐军演赴俄国 “鲲鹏”展翅新航线

梅世雄 刘敏 刘书

9月10日，伴随着震耳欲聋的轰鸣声，一架深灰色的“鲲鹏”运-20飞机，稳稳降落在俄罗斯奥伦堡2号机场。

参加“和平使命-2021”上海合作组织成员国联合反恐军事演习的中方参演部队导演部，抵达演习地域。至此，558名中方参演人员和130辆车辆（装备）全部完成跨国兵力集结。

执行此次空中运输任务的，是中国自主研制的首款国产大型运输机运-20。西部战区空军航空兵某师为完成此次任务，专门派出境外飞行经验丰富的一级飞行员昶献军担任机长，带领机组完成空中运输任务，并开辟出一条全新的境外航线。

“这次跨国飞行，往返一万多公里，昼夜连续飞行，是一次真正的实战化训练。”昶献军说，“作为飞行员，能够驾驶最新型国产大飞机，不断开辟新航线，战胜新挑战，我们感到非常骄傲和自豪”。

运-20运输机2016年7月正式列装中国空军航空兵部队。5年多来，运-20运输机先后赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、柬埔寨、菲律宾、越南、老挝等国家运送抗疫物资，并多次承担赴俄罗斯军事运输任务，航迹延伸至境外多国。

此次参与“和平使命-2021”上合组织成员国联合反恐军事演习，运-20运输机再次执行跨境空中运输任务，开辟从乌鲁木齐至俄罗斯奥伦堡的全新境外航线。

保证任务安全顺利、保证人员按时抵达，是运输机飞行员的使命所在。在准备阶段，昶献军带领机组人员充分研究陌生空域气象条件，并结合前期出境飞行任务进行经验总结、梳理风险点，进行新航路规划、备降机场选取和备降航线制定。

在随身携带的航路图上，昶献军用不同颜色的笔做了密密麻麻的标记。

“飞行中，不仅要考虑复杂气象和陌生空域管制习惯的影响，还要考虑境外新目标机场的保障标准与运-20的适配性。”昶献军说，航时长、航路新、陌生机场、未知气象、疫情风险等，都是摆在他们面前的现实问题。

降落陌生机场，面临全新的空域管控方法和起降模式，需按照俄方要求执行进、离场程序。为此，34岁的副驾驶范曙光对目标机场——奥伦堡2号机场进行了充分研究。

飞行员刘溢担任此次空中运输任务的联络员。任务中，他需要时刻同空域内指挥塔台进行沟通联系，将塔台指引飞机飞行的要求及时传达给机组。

这是刘溢第15次赴俄罗斯执行跨境飞行任务。他先后到过8个俄罗斯机场，丰富的经验使他对俄方的指挥模式、通联方式甚至英语口音谙熟于心。

此次空中投送为单架次、长航时、在境外陌生航线、陌生地域飞行，机务保障同样是完成飞行任务的关键环节。

第一批次出发前2小时，天还未亮，停机坪已经亮起阵阵光束。空中机械师王寒与任务机务人员打着手电进行飞行前最后的准备工作，核对飞行参数，设置飞行数据，再次进行重心计算，检查飞机情况，确保飞机各项条件准备完毕。

顺利抵达机场后，运-20机组开始进行返程工作准备。特设师卢奎在跑道边捡起一枚鹅卵石，小心翼翼地放进自己的挎包。每当执行重大任务、来到一个新机场，机组人员都要采集一些当地“特产”，带回部队史馆。这已经成为运-20团队的传统。

“圆满完成此次跨境空运任务，代表我们‘鲲鹏’团队又迈出了战斗力成长的坚实一步。”任务机组成员王寒表示，这再次证明了运-20运输机的适航性和可靠性，进一步检验了其战略投送能力，积累了执行重大国际军事行动的宝贵经验，为下一步部队开展联合作战行动和执行洲际战略投送任务打下了坚实基础。（参与采写：武文琪）

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