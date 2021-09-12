原标题：第一报道丨南南合作的中国贡献，习主席提到三个时间

9月12日是联合国南南合作日。作为世界上最大发展中国家的领导人，国家主席习近平一直高度重视南南合作，倡导广大发展中国家共享发展机遇，共走繁荣之路。

习近平主席在贺信、讲话中分别提到南南合作的“5年”“20年”与“70年”。这三个时间，标注出中国对南南合作的坚定支持、积极参与和重要贡献。

“在南南合作与发展学院的留学经历，让我获益良多。”埃塞俄比亚前国家计划委员会官员格塔丘·阿德姆·塔希尔表示。

2015年9月，习近平主席在出席联合国成立70周年系列峰会时宣布，中国将设立南南合作与发展学院（南南学院）。2016年4月，南南学院在北京大学正式成立。来自不同国家的学员们走进校园，深入了解和学习中国的发展经验。

2019年，格塔丘来到南南学院攻读理论经济学（国家发展）专业博士学位。在华期间的两次考察学习给他留下深刻印象：

在广东省深圳市，“我们了解到从昔日小渔村‘逆袭’成现代大都市的奇迹”；在河南省平舆县，“我们学习了当地在脱贫攻坚和县域经济发展等方面的成功实践经验”。

南南合作与发展学院的学员们在2019年迎新会上合影。

“习主席多次提到‘理论联系实际’，这句话有助于我们从整体上理解中国的发展道路。”格塔丘说。

在他看来，南南学院以核心课程、政策讲座、实地调研为一体的人才培养模式，“使我们的眼界更加开阔，可以让我们回国后会从不同角度观察和思考问题，更好地借鉴中国经验”。

为支持其他发展中国家落实2030年可持续发展议程，中国设立南南合作援助基金。联合国的机构、基金和各计划署与南南合作援助基金密切协作，高效、可持续地推出大批人道主义和发展项目。

这是2017年拍摄的通过联合国难民署获得中国援助物资的非洲孩子。

联合国难民署代理驻华代表陈蔚云举例说，自2016年以来，通过与难民署的合作，南南合作援助基金向非洲、亚洲和中东地区的数十万难民、境内流离失所者等提供援助。

“南南合作是发展中国家相互支持、实现可持续发展目标的一项伟大倡议，中国在其中发挥着重要作用。”陈蔚云说。

20年前，在福建工作期间，习近平亲自推动菌草技术援助项目在巴布亚新几内亚落地，掀开菌草技术国际合作的序幕。

科皮·马诺韦是大洋洲国家巴布亚新几内亚东高地省鲁法地区的农民。1997年，福建农林大学研究员林占熺带领团队，在当地建立菌草技术示范点，当时就借住在马诺韦的家中。

2019年9月9日，在巴布亚新几内亚东高地省鲁法地区，科皮·马诺韦（左1）和女儿普里西利娅（右1）在家中的菌草菇棚里合影。

“那年我十多岁，我到现在还记得第一次吃到菌草菇时的感受，和野外采到的普通蘑菇相比，味道更加鲜美。我们都很惊讶，觉得这种草太神奇了！”马诺韦的女儿普里西利娅说。

普里西利娅口中的“神草”，可用来代替树木栽培食用菌、药用菌。这种“以草代木”的养菇技术能从根本上解决发展菌业需大量砍树的“菌林矛盾”。

“我特别赞同习主席在贺信中提到菌草技术在消除贫困和促进就业等方面的作用，我真真切切体会到了菌草如何一点一点改变我的生活。”35岁的卢旺达人埃马纽埃尔·阿希马纳说。

阿希马纳原本是糖厂的机修工，2008年起为在卢旺达的中国农业专家工作。在中国专家指导下，他掌握了菌草种植技术。因为看好菌草的效益，阿希马纳2014年用积蓄创办了一家食用菌培育作坊。

这是2021年9月7日在卢旺达首都基加利郊区拍摄的菌草菇。

“利用菌草技术种植食用菌，在卢旺达可是一项利润丰厚的生意。”据他介绍，食用菌的培养皿菌袋成本很低，一公斤的价格为450卢郎（约合0.45美元），而从菌袋里长出的食用菌，售价远高于菌袋成本。现在，阿希马纳既出售菌袋给当地农民，也将培育出的食用菌批发给当地菜市场、超市和餐厅，还远销周边国家。

20年来，中国先后举办270期菌草技术国际培训班，为106个国家培训1万多名学员，在亚非拉13个国家建立了菌草技术试验示范中心或基地。

如今，菌草已在全世界“圈粉”，有效助力所在国家解决贫困、水土流失、荒漠化等问题，被誉为“中国草”“幸福草”“太阳草”。

“中国的菌草技术，让我和很多人受益。”阿希马纳说。

红色瓶盖、透明瓶身，一剂又一剂用中国科兴疫苗原液生产出来的新冠疫苗在埃及一家疫苗工厂的流水线上旋转、移动。

2021年4月，中国科兴公司和埃及生物制品与疫苗公司签署在埃及生产科兴新冠疫苗的协议。5月，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗，埃及由此成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。

“这条生产线年生产能力为2亿剂，已能满足埃及当地的疫苗需求。”埃及卫生部长哈拉·扎耶德说。

2021年9月6日，工作人员在埃及吉萨的埃及生物制品与疫苗公司疫苗生产厂对贴标的新冠疫苗进行装盒前准备。

“发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系薄弱，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。我们应该向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持。”习近平主席指出。

在与新冠病毒的较量中，疫苗至关重要。“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献”，这是中国向国际社会作出的庄严承诺。

中国率先同发展中国家开展疫苗合作生产。埃及、阿联酋、印度尼西亚、巴西分别成为本地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家。

2021年9月9日，金砖国家领导人第十三次会晤举行。习近平主席宣布，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

2021年2月1日，中国政府首批对外援助新冠疫苗在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦。

推进疫苗合作，是中国同发展中国家携手应对全球公共卫生挑战的最新篇章。过去70年以来，从向海外派遣一支又一支医疗队，到出现在应对寨卡病毒、甲型H1N1流感、埃博拉直至新冠疫情的一个又一个战场，中国人员、物资、技术、经验的支持从不缺席。

“中国在南南合作中始终扮演重要角色，为提升发展中国家医疗卫生水平作出了重要贡献，用实际行动践行人类命运共同体理念。”墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示。

“中国尽己所能开展南南合作，向发展中国家提供帮助，这是中国的一贯做法。”在2021年5月6日同联合国秘书长古特雷斯通电话时，习近平主席的话语坚定有力，“中国人说话算话，言出必行。”

出品人：周宗敏

策划：陈贽、白林、张浩、应强、姜岩

监制：冯俊扬

统筹：谢鹏、闫珺岩

记者：朱绍斌、汪平、吉莉、郝亚琳、吴丹妮、吴昊、朱雨博、马晓燕、吕天然、田弘毅

文本：金正

摄影：黄敬文、刘天、艾哈迈德·戈马、黄万晴（报道员）

编辑：陈杉、王雅晨、孙浩、党琦、王申、唐志强

图片来源：联合国难民署、南南合作与发展学院

视觉：王雅晨、陈杉

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(责编：袁勃、牛镛)