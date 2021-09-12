9月11日，在宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班坠毁地，人们向遇难者墙献花。人民网记者 张梦旭摄

人民网华盛顿9月11日电 （记者张梦旭）今年9月11日是美国“9·11”恐怖袭击事件二十周年纪念日。11日当天，“9·11”事件三处发生地——纽约世贸中心双子塔遗址、宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班坠毁地，以及弗吉尼亚州五角大楼，都举行了纪念活动悼念“9·11”事件中的遇难者。

纽约的纪念活动从当地时间8时45分开始，这是当年第一架被劫持飞机撞击纽约世贸中心北塔的时刻。恐怖袭击事件受害者家属登台依次念诵近3000名受害者名字。其间，活动暂停六次进行哀悼，对应世贸双塔等被袭击和倒塌时刻。

位于宾夕法尼亚州尚克斯维尔的美联航93号航班国家纪念馆，11日上午也举行了纪念活动。上午10点3分，也就是93号航班坠毁的时刻，40名航班遇难者家属依次登台，念诵遇难者姓名。美国副总统哈里斯和前总统小布什也出席了该场纪念活动。哈里斯在讲话中强调了团结对美国人的重要性。小布什表示，“9·11”事件显示出美国人民有能力在情况最糟糕的时刻团结起来。

9月11日，在宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班坠毁地，举办音乐会纪念遇难者。人民网记者 张梦旭摄

9月11日早晨，美国五角大楼悬挂巨幅美国国旗，以纪念“9·11”事件二十周年。美国国防部长奥斯汀在五角大楼出席纪念活动并发表讲话，悼念20年前在五角大楼和被劫持的77号航班上遇难的184人。五角大楼近日还在夜间向天空发射巨大光柱纪念“9·11”事件二十周年。

美国总统拜登11日分别前往“9·11”事件三处发生地——纽约、宾夕法尼亚州尚克斯维尔和弗吉尼亚州五角大楼参加纪念活动。拜登在10日录制的讲话中说：“2001年9月11日的20年后，我们怀念失去的2977个生命，也向那些冒着生命危险牺牲的人致敬。正如我们在随后日子里看到的，团结是我们强大的力量。它造就了我们——我们不能忘记这一点。”

2001年9月11日，恐怖分子劫持美国4架民航客机，两架撞毁纽约世贸中心双子塔，一架撞毁五角大楼一角，另一架坠毁，事件共造成2977名无辜者死亡。8月底，美国结束长达20年的阿富汗战争，塔利班重掌政权和美国撤军的混乱场面对“9·11”事件纪念活动氛围产生明显影响。很多美国人认为，反恐不再是美国的头号要务，美国的“9·11”时代随“反恐战争”的结束走向终结。

9月11日，在宾夕法尼亚州尚克斯维尔美联航93号航班坠毁地，人们纷纷前来缅怀遇难者。人民网记者 张梦旭摄

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