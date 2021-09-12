原标题：两岁的“恐怖分子”？国社漫画揭露美军在阿富汗罪行引海外网友热议

新闻漫画《两岁“恐怖分子”的葬礼》

这张基于新闻事实的漫画，描绘了阿富汗一场不同寻常的葬礼，经新华社海外社交媒体账号播发后，令许多海外网友唏嘘泪目。

2021年9月11日是“9·11”事件二十周年。过去20年，美国政府打着“反恐”旗号，调动自身及其盟友的军事力量与种种资源，屡屡策动战争或发起军事打击，强行输出所谓“民主”，不仅没有铲除恐怖主义，反而给世界带来太多动荡和苦难，制造了一个又一个人间悲剧。

8月29日，美军发动空袭炸毁阿富汗首都喀布尔的一处民宅，炸死了一家十口，包括七个孩子。事后美军只是发表声明：将会评估空袭造成的平民伤亡。

玛丽卡和苏玛雅只有两岁，在空袭中被炸身亡，这幅漫画因此取名《两岁“恐怖分子”的葬礼》。漫画描述的是七个夭折的孩子下葬的瞬间。画面中心，是挖好的墓坑。大小不一的棺材依次排开，送葬的人们正将一口棺材抬进墓坑。

新闻漫画《两岁“恐怖分子”的葬礼》局部

画师在一片火光中重现幼儿生前的模样：一个坐在地上嚷着“我两岁，我不是恐怖分子”；另一个哭喊“妈妈”，伸出双手要“抱抱”。

十颗流星，象征十条生命的陨落。七口棺材，里面是父母的宝贝。大哥哥与弟弟妹妹手拉着手走向天际，画面充满哀伤。

两名男子紧抱着一口棺材掩面而泣，另一名男子奋力冲向逝去的家人，被同伴紧紧拉住，通红的眼睛喷射出难以抑制的悲愤。送别的人群围绕四周。他们身后，是爆炸后的火光冲天，是战争摧残的国家。

新闻漫画《两岁“恐怖分子”的葬礼》局部

美国以“反恐”为名滥杀无辜，剥夺大量无辜平民的生命权。数据表明，2001年以来这类战争和军事行动夺去超过80万人的生命，其中平民约33万人。

这幅漫画在海外社交媒体平台浏览量超过240万，各国网友纷纷留言，祭奠死难者、指控杀戮者。

巴基斯坦网友塔希尔·艾哈迈德·乔达里说：美式“反恐”造成的无辜死亡，比恐怖分子还多。

西班牙网友爱德华多·罗德里格斯说：美国在离开阿富汗时，就像他们入侵时一样，留下了杀戮和伤害。

斯里兰卡网友伊萨克·卡里尤奇说：无辜儿童的血债，应该记在美国政府账上。

中国常驻联合国副代表耿爽8月30日在联合国安理会就阿富汗问题决议草案进行表决后的解释性发言中指出，外国部队过去20年在阿富汗的所作所为，包括美国、澳大利亚军队滥杀平民的刑责，绝不能一笔勾销，必须继续予以追究。

策划：班玮 陈贽 颜亮

监制：李志昂

统筹：闫珺岩 徐海静

漫画：穆问春

撰稿：杨定都 李志昂

记者：赵晖 李良勇 余谦良 吴丹妮 邹淑华 李翔华 卞卓丹 姜磊 佘云 陈家宝

编辑：程大雨 王申 马晓燕 徐晓蕾 袁梦晨

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(责编：袁勃、牛镛)