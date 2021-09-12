人民网曼谷9月11日电 （记者刘慧）据吉隆坡消息，9月11日，由中国驻马来西亚大使馆、马来西亚对外贸易发展局、中国—东盟博览会秘书处、中国建设银行举办的2021年中马企业跨境合作线上对接会启动仪式在线上举行。这是2021年中国驻马来西亚大使馆联合马政府机构、中资银行等举办的首场中马企业线上对接会。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来西亚对外贸易发展局副总执行长莎莉玛敦女士、中国—东盟博览会秘书处副秘书长梁艺光、中国建设银行国际业务部副总经理胡波飞出席开幕式并致辞。

欧阳玉靖大使在致辞中表示，中国—东盟博览会作为中国与东盟经贸促进和多领域合作的重要平台，在推动中马深入交流与合作方面发挥了积极作用。过去一年多来，中马携手抗疫，积极开展疫苗合作，加快共建“一带一路”，两国合作展现出广阔前景和无限潜力。中马企业跨境合作线上对接会正是在这样的背景下应运而生，通过使馆搭平台、建机制，金融机构和马政府机构发挥各自优势，搭建企业跨境合作平台，支持企业开辟合作新领域，促进中马经济融合、实现共同发展。中国愿与马来西亚积极共享开放发展经验，继续加强战略对接和合作规划，推动两国双边关系和各领域合作提质升级。

胡波飞鼓励中马企业抓住后疫情时代新机遇，借助中资金融机构的对接平台找到新的合作机会。梁艺光认为，此次中马企业跨境合作线上对接会已成为中国—东盟博览会中促进中国和马来西亚参展参会企业扩大经贸实效的标杆活动。莎莉玛敦表示，虽受疫情影响，但马来西亚对中国进出口不降反升、表现稳健，希望中马企业借助对接会继续深化合作，持续扩大往来，共享发展成果。

当天下午，2021年中马企业跨境合作线上对接会（建行专场）签约仪式在中国建设银行（马来西亚）有限公司举行。欧阳玉靖大使和马来西亚总理对华特使兼马中商务理事会主席拿督斯里张庆信太平局绅出席签约仪式，共同见证本次对接洽谈的重点项目和协议，主要涉及工业制造、汽车制造、清洁能源等。欧阳玉靖大使表示，这是在全球疫情依旧严峻的情况下，有效推进中马双边经贸合作走深走实的有效尝试。接下来，中国驻马来西亚大使馆还将联合马政府机构、中资金融机构等将继续推出今年系列中马企业跨境合作线上对接会。

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