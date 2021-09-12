国家主席习近平9日在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话，就推动金砖合作提出中国倡议、宣布务实举措，为金砖国家实现更有成效的多边主义合作、推动金砖国家实现更高质量的共同发展注入信心和力量。

为世界变局中的金砖合作明确方向，习近平主席指出——

“无论遇到什么困难，只要我们心往一处想、劲往一处使，金砖合作就能走稳走实走远。”

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，国际秩序演变深刻复杂。面对挑战，习近平主席指出，金砖国家要推动践行真正的多边主义，推动全球团结抗疫，推动开放创新增长，推动共同发展。

四个“推动”回应时代呼声，既立足解决当下问题，又着眼长远发展，为金砖合作行稳致远凝聚新共识，为打造多边主义的“金砖样板”注入新动力。

本次会晤，习近平主席就推动金砖务实合作高质量发展提出五点倡议。五个“坚持”无一不聚焦“合作”，彰显中方推进真正多边主义的决心，也为应对当前世界面临的诸多重大挑战、推进全球各领域团结合作贡献了中国方案。

聚焦务实合作，是真正践行多边主义的要义之一。4年前，金砖国家领导人厦门会晤开启了金砖合作第二个“金色十年”。4年来，中国以坚实行动助力完善金砖国家合作机制，巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”架构，积极拓展“金砖+”合作模式，为加强发展中国家的团结协作不懈努力。

以实际行动推动多边主义、增进团结合作，国际社会见证着中国的持续努力。围绕抗疫合作，习近平主席在此次会晤中表示，中方已向100多个国家和国际组织提供超过10亿剂疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

经济合作领域，金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地已经正式启用，举办了人才培训、智库研讨会、工业创新大赛，明年还将开展工业互联网与数字制造发展论坛等活动；人文交流层面，中方今年举办了女性创新大赛，为疫情下的金砖合作又增添了一抹亮彩。中方还将举行金砖国家治国理政研讨会和人文交流论坛，开设五国媒体线上培训班。

2021年9月8日，2021金砖国家新工业革命展在厦门开幕，这是在展览上拍摄的参展飞机模型。

今年是金砖国家合作15周年。15年来，金砖国家以广泛而深入的合作实践为多边主义打造出“金砖样板”，向世界诠释了通向人类命运共同体的“金砖路径”。15年来，金砖国家合力应对挑战，共谋繁荣发展，通过团结合作不断增强“金砖力量”“金砖影响”，让全球发展的版图更加全面均衡，为完善全球治理体系、促进全世界繁荣稳定作出不懈贡献。

相信在金砖国家共同努力下，金砖机制一定能焕发新的生机和活力，多边合作的“金砖样板”必将更加亮丽，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

出品人：周宗敏

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