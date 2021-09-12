新华社圣何塞9月11日电（记者范小林）为庆祝哥斯达黎加独立200周年，中国驻哥斯达黎加大使馆与中国中央芭蕾舞团合作，为哥斯达黎加民众献上一场兼具中国风韵与芭蕾之美的“中国芭蕾盛宴”电视展播。

据介绍，9月11日至25日，哥斯达黎加国家电视台、哥斯达黎加大学电视台等4家哥主流电视台将在黄金时段播出中国中央芭蕾舞团的精品演出集锦“中国芭蕾盛宴”。这是中哥2007年建交以来，中国文化专场演出首次在当地多家主流电视媒体多时段、多频道同步播放。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒表示，“中国芭蕾盛宴”是中国政府为哥斯达黎加独立200周年庆典献上的一份文化厚礼，祝愿哥斯达黎加国家繁荣昌盛，人民幸福安康。

哥斯达黎加文化和青年部长萨尔瓦铁拉感谢中国政府在哥独立200周年之际送上的特殊礼物。她表示，哥中经过10多年来的文化交流和密切合作，发展了友好关系，加强了两国政府和人民之间的友谊。

“中国芭蕾盛宴”是中国中央芭蕾舞团打造的一台芭蕾精品荟萃演出，哥斯达黎加观众通过电视屏幕不仅可以欣赏到由中国优秀青年舞蹈家演绎的《卡门》《吉赛尔》等西方古典芭蕾代表作，还能看到中国原创芭蕾经典舞剧，如令人耳目一新的中国传统文化经典和现代芭蕾艺术融合的《牡丹亭》等。

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