人民网河内9月11日电 （记者杨晔）当地时间9月11日，越南总理范明政在河内会见国务委员兼外长王毅。

范明政请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党百年华诞和中华人民共和国即将迎来72周年国庆。他表示，越中双方都坚持走社会主义道路，两国同志加兄弟的关系是越中两党、两国和两国人民的宝贵财富，应得到进一步巩固和深化。越方永远铭记并感谢中方为越南革命和建设事业提供的巨大帮助。强大繁荣的中国是越南的机遇，中国的发展为越提供了可资借鉴的发展模式和重要经验。越方将对华关系作为对外政策头等优先，愿同中方加强两党两国高层和各领域交流合作，增进战略互信和人民友谊。感谢中方向越方提供疫苗援助，这是“雪中送炭”，体现了患难真情。越方愿学习借鉴中方抗疫经验，全面推进抗疫合作。保持两国经贸、投资合作发展势头，维护产业链、供应链稳定，并为中方在越投资提供便利。越方重视中国日益提高的国际地位和影响，高度赞赏中方在国际地区事务中发挥的重要作用，愿同中方加强在联合国、东盟、亚太经合组织等机构中的协调合作。双方要落实好高层共识，妥善处理海上问题，保持海上局势稳定，循序开展海上合作，推动“南海行为准则”商谈，为维护地区和平作出贡献。

王毅转达中国领导人对范明政的亲切问候，祝贺越共十三大成功召开。王毅表示，中越互为友好邻邦，维护和发展好中越友好是两国关系大局。两国又都是共产党领导的社会主义国家，巩固和振兴社会主义事业更是中越关系大局中的大局，是两国应当坚守的最重大、最根本的共同战略利益。双方要坚定共同理想信念，增进政治战略互信，共同维护两国政治安全和制度安全。

王毅指出，中方对越南面临的疫情冲击感同身受，愿特事特办，全力向越方提供疫苗支持，分享抗疫诊疗经验，助力越方早日战胜疫情，恢复经济社会正常发展。要用好联防联控机制，保持两国经贸往来有序进行，推进跨境经济合作区建设，加快越南工业化进程。要推动国际社会共同抗击疫情，携手抵御外部势力对社会主义国家的污蔑攻击，维护双方共同利益，维护不干涉内政原则，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。

王毅表示，关于南海问题，双方要遵守两党两国领导人达成的政治共识，遵循业已签署的各项协议，通过友好协商解决矛盾分歧，不采取任何单方面行动，确保海上局势总体稳定。中越应加快推进海上合作，探讨共同开发路径，打造深化两国关系新的增长点。中方愿同东盟国家排除干扰、克服困难，坚定不移推进“南海行为准则”磋商，达成实质、有效的准则，共同维护南海和平稳定。

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