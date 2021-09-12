人民网河内9月11日电 （记者杨晔）当地时间2021年9月10日，中国－越南双边合作指导委员会第十三次会议在河内举行，国务委员兼外长王毅和越南常务副总理范平明共同主持。

王毅表示，双方克服困难，采用线上线下方式举办此次会议，既是在疫情背景下创新沟通方式的有益尝试，也展现了双方增进友好交往的共同意愿。面对百年变局和世纪疫情，团结合作、共克时艰是中越两个社会主义邻国的必然战略选择，也为双边关系增添了深刻特殊内涵。年初以来，习近平总书记、国家主席先后同阮富仲总书记、阮春福国家主席通话，就新形势下中越加强团结合作作出战略部署。两国抗疫合作卓有成效，经贸合作逆势上扬，双边关系稳定发展。中方愿同越方一道落实两党两国最高领导人共识，推动双边关系延续良好势头，为各自国家经济社会发展提供有力支撑。

范平明祝贺中国共产党百年华诞，感谢中方无私支持越方抗疫，高度评价双边关系成果，表示越方相信中方将在中国特色社会主义道路上继续砥砺前进并取得更大成就，愿同中方一道推动越中关系不断迈上新台阶。

王毅指出，在新的历史起点上，双方要牢固树立命运共同体意识，不忘传统友好初心，牢记共同理想信念，携手捍卫社会主义制度，共同发展社会主义事业。中方坚定支持越南党政领导集体顺利施政，愿继续为越方抗疫提供力所能及的支持。双方要依托陆海相连天然优势，巩固经贸投资双核驱动态势，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作，力争2021年双边贸易额取得更大突破。增进两国民众相互信任，夯实两国关系民意基础。维护国际公平正义和共同战略利益，旗帜鲜明反对单边霸凌行径，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽早生效，同地区国家一道办好东亚合作领导人系列会议和中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会。

范平明表示，越方愿同中方保持两国各层级交往，继续加强疫苗合作，深化“两廊一圈”和“一带一路”对接，推动务实合作可持续发展。加强文化、教育、科技、地方交往和民间交流，深化澜湄水资源合作，在多边舞台上继续密切配合。

王毅强调，双方要珍惜当前南海来之不易的和平稳定局面，把海上问题置于双边关系适当位置，不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动，共同警惕抵制域外势力干预挑拨，向国际社会发出中越两国人民有能力有智慧管控好分歧、不断充实扩大合作面的积极信号。

范平明表示，越方愿同中方一道落实两党两国高层共识，维护运行好现有合作机制，加强海上务实合作。

双方共同梳理总结了上届指导委员会会议以来各领域工作取得的积极进展，分别就推进下阶段合作提出思路建议，达成广泛共识。一致同意在推进社会主义事业中相互支持，加强在国际事务中的协调配合，推动中越全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

双方宣布成立贸易畅通工作组，签署了两国商务部门间新的五年合作谅解备忘录及经济技术合作协定。

中方9个部委负责人和广东、广西、云南、海南等4个省区有关领导以及越方9个部委、9个省有关负责人线上或线下参会。

会议前，王毅同范平明举行了小范围会谈，就当前国际形势及共同关心的问题交换了意见。

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