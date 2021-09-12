以色列近期新冠疫情有所缓和，确诊和重症患者人数持续下降。但医疗卫生部门警告，新一波疫情远没有结束，大量学生感染新冠病毒，学校成为新的疫情“重灾区”，将为下一阶段防疫带来挑战。

【卫生部长表乐观】

由于变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延，以色列6月中旬后疫情反弹，新增确诊病例再次攀升，8月底单日新增病例超过1万例。以色列卫生部近日公布的数据显示，日均新增新冠确诊病例、重症病例均持续下降，9日新增病例降至7800多例。

卫生部数据显示，新冠病毒传染数R值已降至0.8。病毒传染数指1名病毒携带者感染的平均人数。低于1意味着新冠病毒的传播得到一定程度抑制。这是以色列自今年6月以来R值首次降至1以内。

卫生部长尼灿·霍罗威茨说，上述数据表明疫情有好转趋势。

【打加强针管用】

以色列卫生专家认为，疫情缓解要归功于疫苗加强针的大规模接种。

以色列去年12月开始推广新冠疫苗接种，迄今该国930万人口中逾603万人已接种至少一剂疫苗，逾554万人完成两剂疫苗接种，279万人完成第三剂加强针接种。

卫生部10日公布的数据显示，目前672名新冠重症患者中，绝大多数没有打过疫苗。

数据显示，对于60岁以上人群来说，接种加强针后患重病的可能性是接种两剂者的十分之一，是未接种疫苗者的四十分之一。

【学校令人忧心】

9月1日以色列公立学校开学以来，学校成了新冠疫情重灾区。

以色列卫生部10日发布的数据显示，9日新增的7800多例确诊病例中，4173例是学龄儿童。而在以色列现存的近8万例新冠病例中，超过半数为学生。

以色列目前允许12岁以上青少年接种新冠疫苗，因而学龄儿童无法接种疫苗。另一方面，儿童新冠检测率提高，因而感染率相应提高。

以色列教育部门要求所有学生返校时提供核酸检测结果。如果所在班级有人检测结果呈阳性，所有学生必须二次筛查。

另外，以色列本月将迎来赎罪日、住棚节等犹太假期，人群聚集可能导致感染人数骤增。卫生部长霍罗威茨10日在脸书发文说：“这波疫情并没有过去……现在庆祝还为时过早。”（吕迎旭 尚昊）（新华社专特稿）

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