2001年9月11日，位于美国纽约的世界贸易中心双子塔被恐怖分子劫持的民航客机撞塌，近3000人丧生。20年过去，当年参与救援的医护人员、消防员、建筑工人、志愿者，以及附近居民中，多达十余万人至今仍因吸入有毒粉尘等原因承受病痛。

双子塔倒塌后，燃烧中的废墟充斥着危害人体健康的有毒物质，包括铅、水银、石棉以及其他化学物质的有毒烟尘等。大量应急人员和志愿者第一时间在废墟上参与施救、寻找遇难者遗体，后期又有大量建筑工人清理废墟。曾有万名工人提起集体诉讼，状告纽约政府未能给他们提供安全装备，导致他们患病。

美国政府后来设立“世界贸易中心健康计划”，为当时那些吸入双子塔粉尘的人提供免费医疗服务。截至目前，该项目覆盖了超过11万人，去年一年就增加了6800人。他们平均年龄60岁。超过4000人患有阻塞性肺病。

芭芭拉·伯尼特是一名退休警察。她在“9.11”现场执行过任务，当时没有戴防护面罩。在“世界贸易中心健康计划”提供的体检中，她发现自己患上肺癌，已经接受两轮化疗。

居住在曼哈顿南部的玛丽亚马·詹姆斯也是该计划的受益者。“9.11”后，灰色粉尘通过窗户吹入她家，此后她的孩子患上慢性耳部感染、哮喘、鼻窦疾病等，她自己则出现气短等症状。

美联社报道，许多应急人员出现慢性咳嗽等症状，一些人症状逐渐消失，另一些人的病情至今没有改善。消防部门数据显示，9%的消防员至今仍持续咳嗽，22%气短，40%患有慢性鼻炎或胃酸倒流。

“9.11”事件发生后的最初几年，加入“世界贸易中心健康计划”的多为警察、消防员和其他应急人员。近几年来，加入该计划的则主要为曼哈顿南部居民。

数据显示，目前共有2.4万名曾经暴露在双子塔废墟烟尘中的人患上癌症，患癌率大致与普通民众相当。但医学专家担心，随着年事渐长，曾吸入双子塔粉尘的人群患上恶疾的比例可能会上升。

石棉是一种致癌物质。高诺思韦尔医疗保健公司世贸中心诊所主任杰奎琳·莫利纳说，如果曾经接触、暴露在高水平石棉环境下，即便已经过去40年，也可能因此患上癌症。（郭倩）（新华社专特稿）

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