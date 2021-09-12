美国民间团体9日发布报告说，美国5家大型技术企业在美国发动的“反恐战争”中大发横财，获得总额数百亿美元的政府合同。

美国种族与经济行动中心等3家组织发布题为《技术巨头贩卖战争》的调查报告，显示2004年以来，亚马逊、微软、谷歌、脸书和推特公司从美国政府“反恐战争”相关机构获得大批订单，金额总计将近450亿美元。

2001年以来，美国军方和情报部门对云计算和全球卫星定位软件的需求猛增，签署大量相关技术合同。

报告指出，与上述5家企业签订合同的政府机构中，最大“金主”是国防部，合同金额总计438亿美元；其次是国土安全部，合同金额3.48亿美元；国务院排名第三，为2.58亿美元。

亚马逊和微软近年所获合同数量相对更多，前者2019年合同数量是2015年的将近5倍，后者为8倍。

种族与经济行动中心副研究主任杰茜卡·奎森说：“技术并非中立，这就是主要例证。技术巨头总是自称中立，但我们一次次发现，并非如此。”

参与撰写报告的另一家组织主管希贾尔·纳斯鲁拉说：“我们的研究发现，因为美国政府的合同能带来巨额利润，技术企业把（发展）重点与美国（政府）的重点对标，无论是关于国家安全还是全球反恐战争……技术巨头（的参与）已经成为全球反恐战争的一个主要特点，而且在继续加大。”

报告信息来源是已经公开的美国政府合同信息，而实际合同数量和金额“很可能”更多。

报告同时批评大型技术企业与美国国防、情报和执法部门之间的“旋转门”现象，发现超过200人在这类企业和政府机构穿梭任职，点名多名政府高官卸任后在大型技术企业出任高管。

报告呼吁民众向这些企业施压，推动它们停止参与美国的“反恐战争”，包括停止提供无人机和云数据库等技术支持，同时呼吁对“旋转门”现象加以限制。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)