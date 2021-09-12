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联合国秘书长说向阿富汗提供人道援助是当务之急

2021年09月12日09:25 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月10日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯10日在纽约联合国总部举行的记者会上说，向阿富汗提供人道主义援助是当务之急，以避免阿发生人道主义灾难和经济崩溃。

　　古特雷斯说，当前与阿富汗塔利班保持接触是“必要的”，各国都能够“以有效方式与塔利班接触”，“一项绝对优先的任务就是对阿提供人道主义援助”。

　　他表示，在向阿人民提供人道主义援助方面，联合国“能够发挥关键作用”。

　　在谈到阿富汗经济形势时，古特雷斯说：“阿富汗如果发生经济崩溃将不符合任何人的利益。我们需要找到避免出现灾难性局面的办法，经济形势不稳定很容易被恐怖分子利用。”

　　关于联合国阿富汗援助团（联阿援助团）授权延期问题，古特雷斯认为，目前阿富汗局势并不明朗，他认为可采取技术性延期方案，以便有时间对阿富汗局势和联合国应扮演的角色进行冷静判断。

　　联合国安理会去年9月15日一致通过关于联阿援助团授权延期问题的第2543号决议，其任期将于2021年9月17日到期。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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