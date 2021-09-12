本报记者 姚明峰

一件件精美的服饰，淡雅的纹样、精美的盘扣、细致的剪裁，引得观众纷纷拿出手机拍摄。这是近日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的中国少数民族服饰展上的一幕。此次“民族同心、编织中华——中国少数民族服饰展”吸引了众多当地民众前往观展，感受中国民族服装的魅力。

展览从中国历史讲起，如同一幅画卷徐徐展开，带领观众开始一趟中国纺织品与服装演变视觉之旅。精美的民族服饰和配件配以大量图片和影像资料，展现了中华民族历史变迁、经济发展和社会演进，让阿根廷民众在领略中国民族服饰风采的同时，感知中国少数民族地区的风土人情，体验中华民族文化艺术宝库中光彩夺目的瑰宝。

参展服饰独特的原材料、制作技法和表现形式，令阿根廷民众赞叹不已。市民卡丽娜观展后表示，中国各民族在服装质地、款式、纹样上都有着不同的民族特点和地方特色。“在这里我看见一个多彩的中国，每个民族的传统服饰都独一无二，这些传统纺织技艺和历史文化令人难忘。”

为了拉近与当地观众的距离，展览中还加入了一些阿根廷元素。“博尔赫斯与庄周梦蝶”展区，展出了许多蝴蝶纹样的服饰，引用了阿根廷文豪博尔赫斯对“庄周梦蝶”这一故事的解读，传递出蝴蝶的美好寓意和中国各族人民的哲思。“收获超出了我的想象。”学习美术的大学生卡米拉说，“服饰展不光展示了缤纷的图案和精湛的技法，还向我们传递了服饰所传承的民族记忆和文化内涵，是理解中华文化和东方文明的宝贵资源，对我今后的创作太有帮助了！”

“服饰是一个民族的名片，我尝试将服饰展览作为文化交流的切入点，讲述中国与世界的联系。”策展人比利亚格兰认为，这次展览为在经济全球化背景下更好地进行文化交流提供了平台。

阿根廷文化部部长鲍威尔表示，中国始终坚持保护、传承和振兴少数民族独特文化，为文化多样性发展作出了重要贡献。此次展览不仅呈现了绚烂多姿的中国少数民族文化，还从历史维度、宏观视角回溯了以古丝绸之路为亮点的中西文化交流互鉴史。为满足阿根廷民众观展需求，阿根廷文化部还推出了线上展厅，让人们可以足不出户欣赏展品。他表示，希望借此展契机，进一步推动阿中文化交流合作，搭建两国人民相互了解、彼此亲近的心灵之桥。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2021年09月12日 03 版）

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