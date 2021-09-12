中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民

9月10日上午，习近平主席应约同美国总统拜登通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。习近平主席在通话中就如何发展中美关系、如何推进中美协调合作等重大问题阐明原则立场、指明正确方向，向国际社会展现了中国推动中美关系尽快回到稳定发展正确轨道的高度负责任态度。

这是中美元首继除夕通话以来再次进行直接沟通。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。历史和现实都一再表明，中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系，并将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。这也是国际社会所乐见的。国际舆论普遍认为：“双方元首直接沟通对于管控双边关系具有难以替代的作用。”

当前，中美关系遭遇严重困难，矛盾多发，甚至连此前双方有过成功合作先例的领域，也不断为分歧乃至摩擦所干扰。这归根到底是因为美国的对华认知出了问题，把中国视为最主要对手甚至朝敌手方向推进，企图阻挡和打断中国的现代化进程。在这一错误思维的影响下，美国不断挑战中国重大利益，加大对中国遏制打压，将中美关系的各个领域都视为对抗擂台，满世界围堵抹黑中国，给全球和平稳定凭空制造了严重风险。这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益，引发国际社会广泛忧虑。

百年变局和世纪疫情相互交织，全球性挑战不断增多且日益紧迫。面对全球性挑战，任何一国都无法独自解决，必须开展全球行动、合作应对。应当看到，中美能否开展有效合作，关乎国际社会能否携手走出这段动荡变革期。但双方合作能否正常开展、能否取得实效，不可能脱离中美关系的大环境。美方不能一方面处心积虑遏制打压中国，损害中方正当权益，一方面又指望中方无条件支持配合美方诉求。国际交往中从来不存在这种逻辑。中美过往交往的历史早已充分说明，双方只有切实尊重彼此核心关切、妥善管控分歧，才能为在有共同利益的问题上开展协调合作找到坚实基础。现阶段，在气候变化、疫情防控、经济复苏以及诸多重大国际和地区问题上，国际社会普遍希望中美保持接触对话，加强协调合作。在近来与中方的接触中，美方多次表示，愿同中方开展更多对话合作。既然美方对中美合作的现实重要性有一定认识，就应尽快在行动中做出改变，为双方合作提供条件。

回顾历史，中美自1971年双边关系“破冰”以来，携手合作，给各国带来实实在在的好处。当前，中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民。解铃还须系铃人。美方应主动纠正错误对华政策，与中方相向而行，在相互尊重、平等相待的基础上发展中美关系。

《 人民日报 》（ 2021年09月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)