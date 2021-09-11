新华社北京9月11日电 题：欺世盗名的谎言秀只会徒增笑料——涉疆问题新闻发布会揭露“维吾尔特别法庭”真面目

新华社记者马卓言

针对所谓“维吾尔特别法庭”拟于近期再次举行“听证会”，新疆维吾尔自治区近日在京举行涉疆问题新闻发布会，用事实真相击碎谎言伪证，揭露所谓“法庭”的真面目。

戳破粉饰，曝光“法庭”黑幕

“所谓的‘法庭’根本不是司法机构，‘听证会’也不是什么司法程序，而是极其虚伪荒诞可笑的山寨组织。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相开门见山。

他介绍说，该“法庭”最大的“金主”是鼓吹新疆分裂思想的反华组织“世维会”。其惯常伎俩就是先做有罪推定，再伪造证据，拉拢了一批反华“学者”“律师”，目的就是为了插手新疆事务，干涉中国内政。

“所谓的‘维吾尔特别法庭’是伪法庭，是某些反华势力炮制的一场政治闹剧，不会得逞，注定失败。”中国驻英国大使郑泽光在视频连线时对这一机构进行了剖析——

所谓的“事实”，完全是基于虚假信息的谎言；

所谓的“专家”，不过是一些长期污蔑抹黑中国的谣言制造者；

所谓的“证人”，只是编造各种不存在的所谓“迫害事件”的演员。

“他们中很多人既没有来过新疆，也不了解新疆的真实情况，仅凭着道听途说、凭空想象，就不自量力地对新疆事务指手画脚、妄加评议，甚至出于不可告人的政治目的，肆意污蔑抹黑。”徐贵相说，建立在如此基础上的“听证活动”，只能是一场令人耻笑的“闹剧”。

今年7月14日，国务院新闻办公室发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书，用翔实的数据、生动的案例真实还原了新疆70多年的发展历程。

“我建议那些所谓‘学者’和‘律师’能认真读一读这本白皮书。”徐贵相在回答提问时说，这些人固执己见的“病因”在于其根深蒂固的意识形态偏见，甘愿做一些反华政客的帮凶，抱着如此偏见做出的所谓研究报告也必然毫无可信性、学术性、专业性可言。

粉碎伪证，用事实真相说话

“种族灭绝”“强迫劳动”“限制宗教自由”……针对“法庭”列举的28条伪证，多位学者和新疆各界人士用新疆社会发展的真实情况逐一击碎谬论。

“在新疆没有所谓的‘种族灭绝’。”英国人权律师、仲裁专家格雷厄姆·佩里在视频连线时表示，将“种族灭绝”的帽子扣在中国头上，是西方一些人企图孤立中国、遏制中国发展的一种方式。

“根据第七次全国人口普查的数据，新疆的人口，包括维吾尔族在内的少数民族人口，近来保持了稳步增长的态势。请问世界上有人口持续增长的‘种族灭绝’吗？”中国现代国际关系研究院副研究员贾春阳说。

贾春阳列举了一些西方国家实施种族灭绝的历史，“国际正义力量正在不断积聚，西方阴谋家的造谣污蔑完全站在了国际社会对立面，站在了人类道义良知的对立面，他们的谎言终将破产。”

明艳多彩的民族服饰是新疆一道靓丽的风景线，一些西方反华势力却诬告当地“限制少数民族穿着民族服装”“打压少数民族传统文化”。新疆大学教授麦丽哈巴·奥兰对此的评价是——“荒谬可笑”。

麦丽哈巴·奥兰说，维吾尔族的“麦西热甫”、哈萨克族的“阿依特斯”、柯尔克孜族的“库姆孜弹唱会”、蒙古族的“那达慕大会”……各族民俗活动广泛开展，各族群众共同参与、同场竞技、互学共乐，所谓新疆“打压少数民族传统文化”完全是个伪命题！

据介绍，自2000年9月起，为进一步加强各民族人才培养工作，新疆借助内地优质教育资源，先后在14个省（市）开办了内地新疆高中班。去内地上学的既有维吾尔族等少数民族学生，也有汉族学生，均是自愿报考。据不完全统计，内地新疆高中班95%以上的毕业生都升入了内地高校深造。他们学成后大多数都回到了新疆，成为建设新疆、发展家乡的生力军。

然而，就是这样一项深受新疆学生和家长欢迎的政策，竟被诬告为“民族再造运动”。

“境外反华势力称，内地新疆高中班给新疆籍少数民族学生‘起汉化名字’‘开展政治洗脑’，这种奇谈怪论于实不符、于理不通，带有严重的偏见，是对内地新疆高中班的污蔑抹黑。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提说。

谎言拦不住新疆发展的脚步

“日子过得好不好，新疆人民最有发言权。”伊力江·阿那依提说，一些西方反华势力编造种种谬论，就是妄图把新疆再拉回到动荡不安、暴恐频发的状态，从而实现其破坏新疆稳定、遏制中国发展的险恶目的。

“这些年，新疆的棉花生产已经实现了高度机械化，即使在忙碌的采摘季，也不需要大量的‘采棉工’。”贾春阳说，据新疆农业部门发布的2020年数据显示，新疆棉花机械采摘率已经达到了69.83%，其中北疆95%的棉花是通过机械采的。“怎么可能‘强迫少数民族摘棉花’呢？”

在回答记者有关新疆产品出口的提问时，郑泽光表示，“强迫劳动”“种族灭绝”的指责毫无根据，这只是一些反华势力用来对中国和其他国家的经贸关系施加限制和制裁的借口。

“在涉及主权、领土完整、安全和人民福祉的问题上，中国的态度向来是坚定不移的。任何针对中国的制裁或限制都只会自食其果，损害的将是他们自己的利益。”郑泽光说。

发布会期间，徐贵相援引了一篇报道——据估算，今年前6个月新疆对欧盟出口同比增长131%，英国从新疆进口商品同比增长192.2%。

“看到报道后我有一个体会，并非所有的企业都会跟着某些政客错误的指挥棒走，所谓的‘制裁’只不过是个别西方政客自娱自乐的把戏而已。”徐贵相说。

新疆是中国反恐怖主义的前沿阵地，伊力江·阿那依提在回答有关提问时表示：“不管外部形势如何变化，只要‘三股势力’威胁存在，只要西方反华势力贼心不死，我们都将继续依法采取严密防范和严厉打击措施，始终做到警钟长鸣、警惕常在，任何势力胆敢挑战新疆各族人民群众生命财产安全的底线，必将以失败而告终！”

据介绍，40多年来，新疆城乡居民人均可支配收入年均增长超过12%。今年上半年，新疆实现生产总值7328.90亿元，同比增长9.9%，两年平均增长6.5%。郑泽光表示，所谓的“维吾尔特别法庭”不可能改变中国政府的治疆政策。“我们将坚定不移推进治疆政策。它无法阻挡新疆人民前进的步伐，我们将继续促进新疆的经济社会发展。”

“任何谣言都不能抹杀新疆各项事业发展进步的事实，任何图谋都不能干扰新疆发展繁荣的进程。新疆的发展前景一片光明，那些反华势力的拙劣表演终将是一场徒劳。”郑泽光说。

(责编：郝江震、岳弘彬)