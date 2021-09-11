新华社河内9月11日电（记者黄硕 蒋声雄）当地时间2021年9月11日，对越南进行正式访问的国务委员兼外长王毅在河内同越外长裴青山举行会谈。

王毅表示，习近平总书记指出，中越是具有战略意义的命运共同体。在两党两国最高领导人战略指引下，中越关系克服国际风云变幻和新冠肺炎疫情影响，持续向前发展。中方始终将中越关系置于周边外交优先方向，坚定支持越新一届党政领导集体顺利执政，坚定支持越南人民朝着实现“两个百年”目标奋勇前进，坚定支持越方探索符合自身国情的发展道路，愿同越方携手合作，保持两国关系健康、稳定、全面发展势头。

王毅指出，面对世界百年变局，中越两国要坚持共同理想信念，推进各自社会主义事业，呵护好两国间最重大、最根本的政治大局。中方愿在疫情形势下同越方以灵活方式加强高层和各层级交往，将全力帮助越方战胜疫情。希双方加快推进“一带一路”同“两廊一圈”对接，推动大项目和5G等高科技领域合作，实现互利双赢。

王毅说，中方赞赏越方在病毒溯源问题上采取的客观、公正立场，愿同越方一道反对疫情政治化、病毒标签化、溯源工具化行径，维护全人类生命健康和共同利益。双方要倡导践行真正的多边主义，共同维护不干涉内政原则，反对人权政治化图谋，维护发展中国家正当权益。中方愿同越方聚焦亚太、聚焦东亚，坚定推进以东盟为中心的地区合作架构，防止域外势力架空东盟中心地位。双方应继续紧密协作，为即将举行的东亚合作领导人系列会议和中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会做好精心筹备，加速完成《区域全面经济伙伴关系协定》核准生效。

王毅表示，在南海问题上，双方要按照两党两国最高领导人共识，遵守达成的协议协定，通过对话协商解决分歧，都不采取使事态复杂化、扩大化的单方面行动。要按照平等、互利原则，拓展海上合作，由易到难、由小到大，把海上问题从摩擦点转化为合作点，对外释放积极信号。中方愿同越南和东盟国家一道积极推动“南海行为准则”磋商，尽快达成符合国际法、有效并有实质意义的协议。

裴青山祝贺中国即将迎来72周年国庆，表示越方始终铭记和感谢中方在越南革命和建设事业中给予的宝贵支持，感谢中方为越抗疫提供的鼎力帮助。越南党、政府和人民始终高度重视同中国党、政府和人民发展持续健康稳定的关系，始终视对华关系为越对外战略的头等优先，始终支持社会主义中国发展壮大。越方将在民主、人权、涉港、涉疆、涉藏、台湾、病毒溯源等问题上继续明确支持中方。希双方保持高层交往，开展边境地区交流，维护区域供应链、生产链畅通，推进各领域务实合作取得新突破。越方愿同中方深化疫苗研发和生产合作，并努力确保在越中国公民健康。越方高度评价中方在国际地区事务中发挥的重要作用，愿同中方共同维护以联合国为核心、以《联合国宪章》和国际法为基础的多边主义，维护两国共同价值观，保持多边领域协调配合。越方坚定支持建立东盟－中国全面战略伙伴关系，希推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效，继续积极推进澜湄合作。在南海问题上，希双方严格遵守两国高层共识，以克制态度管控好分歧，不采取使局势复杂化的行动，继续推进北部湾和低敏感领域合作，推动尽早达成“南海行为准则”。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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