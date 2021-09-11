新华社第比利斯9月11日电（记者李铭）中国制造的全球最大直径全断面硬岩掘进机“高加索号”日前在格鲁吉亚组装完毕并投入使用。

在10日举行的“高加索号”始发仪式上，格鲁吉亚总理加里巴什维利对中国企业在新冠疫情下如期完成该掘进机的组装和调试表示感谢，对中国工程人员的专业精神表示钦佩。他表示，“高加索号”掘进机投入使用将加快格鲁吉亚南北公路建设步伐，带动当地经济发展，造福当地民众。

据中铁隧道局集团负责该项目的行政经理王勇介绍，“高加索号”掘进机将主要应用于格鲁吉亚南北交通走廊科维谢提至科比段公路隧道的施工，由中铁隧道局集团和中铁装备集团联合研制，完全采用中国设计、中国标准，由中方独立制造。掘进机直径15.08米，全长182米，总重量3900吨，最大推力2.26万吨，总功率9900千瓦，是目前全球最大直径全断面硬岩掘进机。

由中铁隧道局集团承建的科维谢提至科比公路隧道位于格鲁吉亚北部，主要包括一条长9000米的主隧道和应急隧道，是格鲁吉亚在建的最大单体基建项目。隧道建成后，该段公路行车时间将从1小时缩短到20分钟，大大提高格南北公路通行效率和行车安全性，有力推动当地经济发展。

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