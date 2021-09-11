新华社曼谷9月11日电 专访：中国与湄公河国家打造周边命运共同体意义重大——访泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠

新华社记者王亚光

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠日前接受新华社记者专访时说，中国与湄公河国家打造周边命运共同体意义重大，有利于更好地维护地区和平与稳定，深化区域国家间合作。

发源于中国青藏高原唐古拉山的湄公河，自北向南流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，是亚洲乃至国际上的一条重要河流。湄公河在中国境内段称为澜沧江。

杨保筠说，中国和湄公河国家山水相连、人文相通、经济互补，拥有开展合作的先天优越条件。近年来，中国与湄公河国家的合作在各方共同努力下逐步推进，合作机制也呈现多样化。

杨保筠表示，在基础设施互联互通方面，虽然部分项目进度因新冠疫情受到一定程度影响，但总体来看，一些关键的重大项目，如中老铁路的建设基本按照原定计划持续稳妥推进；中泰铁路的建设也已走上正轨。“将来中老、中泰铁路实现接轨，将有力推动中国与湄公河国家的互联互通，使双边合作迈上一个新台阶。”

在疫情防控方面，中国与湄公河国家合作密切，取得了显著成就。杨保筠说，中国为湄公河国家提供了大量抗疫援助，包括提供防疫医疗物资、派遣医疗专家组协助抗疫、加强疫苗合作等，为该地区的疫情防控作出了重大贡献。

杨保筠认为，当前新冠疫情形势趋于复杂，在此背景下打造周边命运共同体更为重要和迫切。为了尽快遏制和战胜疫情，必须把构建人类卫生健康共同体融入周边命运共同体建设，使其更具现实意义。

在疫情笼罩下的2020年，中国与包括湄公河国家在内的东盟贸易逆势增长，实现中国和东盟互为第一大贸易伙伴的历史性突破。杨保筠认为，中国-东盟贸易的稳定发展，在一定程度上维持了该地区各国产业链的正常运行，减轻了疫情对经济的冲击。

他说，当前全球经济复苏迟缓，湄公河国家希望能够进一步深化与中国的经济合作，以共同推进经济复苏、改善民生，而合作抗疫在今后相当一段时间里也仍将是中国与湄公河国家合作的重要内容之一。加快中国-中南半岛经济走廊建设，从而扎实推进中国和湄公河国家的全方位合作，也将为周边命运共同体建设增加具体内容，使其更具吸引力。

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