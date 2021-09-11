新华社贝鲁特9月11日电（孔康谊 梁裕源）9月10日，中国第20批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队所有装备物资一次性、高标准通过联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）装备核查。这是该分队部署至任务区后首次接受联黎部队装备核查。

联黎部队司令部派出15人核查组，到黎巴嫩南部辛尼亚村中国营，采取听取汇报、现地检查、实装操作检验等方式，对中国赴黎维和多功能工兵分队各类装备器材进行逐个检查评估，并拍照摄像、留存资料，最后当场签字确认。

经过检查评估，中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队所属的装备器材均达到联合国规定标准，符合作战要求和维和任务需要。多功能工兵分队以一流的管理和标准获得了联黎部队装备核查官的高度评价。

联合国装备核查是对出兵国所提供的自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供的维和设施、装备予以经济补偿的根本方法和依据。

中国维和部队顺利通过装备核查，展示了中国负责任大国的形象，表明中国维和部队完全有能力完成联合国赋予的各项维和任务。

多功能工兵分队保障副分队长周星介绍：“在今年疫情形势严峻、当地局势动荡以及海运物资尚未到达任务区的不利影响下，我们依托现有条件，坚决落实日常维护保养制度，定期巡检巡修，以优质高效的装备保障，确保各项维和任务顺利展开。”

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