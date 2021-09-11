新华社济南9月11日电（记者邵琨）在11日举行的国际粮食减损大会实施情况和主要成果新闻发布会上，农业农村部国际合作司司长隋鹏飞介绍，这次大会共有70位嘉宾进行了致辞发言和演讲交流，取得了十项减损共识成果。

一是行动减损。此次大会成功发布《国际粮食减损大会济南倡议》，提出各国加强粮食减损的重点领域和合作方向，为各国开展粮食减损提供借鉴，得到参会各方认可。山东率先发布《山东粮食减损行动方案》，先行先试，值得肯定。

二是机制减损。此次会议可被视为国际粮食减损领域的里程碑活动。响应参会代表呼吁，推动节粮减损国际合作机制化，择机召开第二届国际粮食减损大会，开展经验分享，共同应对气候变化，推进联合国2030可持续发展目标实现。

三是平台减损。宣布在山东潍坊设立国际粮食减损研发交流平台，与各国共建共享，推动开展有关科技、政策、法规及实践等方面的交流、创新和试验。

四是生产减损。认识到生产减损依然是大范围的、需要任重而道远的行动环节。特别是要建设旱涝保收的高标准农田，推广精量播种，提升机械化、标准化作业水平，增强防灾减灾能力，促进生产的良田、良种、良制、良机、良法“五良”融合，做到生产过程减损。

五是收获减损。着力推进精细收获，强化集成配套，鼓励开展社会化机收服务，尽可能做到“颗粒归仓”。

六是储运减损。完善仓储设施建设和装卸运输方式，推广安全高效节能储运新技术，支持引导农户科学储粮。

七是加工减损。倡导适度加工，建立科学的加工标准体系，优化加工技术装备和工艺，挖掘加工副产物利用潜力，提高成品粮率和副产物综合利用率。

八是流通减损。完善粮食运输物流体系，开发专用技术和装置，建设粮食接卸专用平台，开展物流标准化示范，特别重要的还有更大范围开辟鲜活农产品绿色通道。

九是消费减损。引导节约理性消费，健全餐饮业服务规范、行业标准，提倡“光盘行动”，避免“舌尖上的浪费”，推进餐厨废弃物资源化利用。

十是意识减损。粮食减损是系统性工程，需要提升各参与方的节粮减损意识。形成政府引导，农户、市场主体、消费者和社会组织等全社会共同参与，全环节协同，全方位共抓的格局。

国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司副司长张成志说，本届国际粮食减损大会成功召开，对进一步形成国际粮食减损共识，交流粮食减损经验具有积极意义。《中华人民共和国反食品浪费法》已于今年4月颁布施行，修订后的《粮食流通管理条例》也已生效，为减少粮食产后损失浪费提供了法律依据。下一步，除了按照粮食流通环节布局减损任务外，我们还结合保障粮食安全的共性需求，在科技创新、成果推广、标准制修订等方面部署减损工作。

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